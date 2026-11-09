"기록보다 완주"… 초등학생 30명, 아침부터 5㎞ 달리기 도전

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충주 주덕화곡초, 'Dream Run 미니마라톤' 개최...3㎞·5㎞ 코스 선택

친구와 함께 달리며 건강·자신감 키워…완주 메달로 도전의 의미 더해

[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충주의 한 초등학교 학생들이 이른 아침 운동장에 모여 3㎞와 5㎞ 달리기에 도전했다.

누군가는 3㎞를, 누군가는 5㎞를 선택했다. 경쟁 상대는 친구가 아닌 자기 자신이었다.

주덕화곡초 학생들이 미니마라톤을 완주한 후 메달을 받고 즐거워 하고 있다. [사진=충주교육지원청] 2026.11.09 baek3413@newspim.com

주덕화곡초등학교는 9일 오전 7시 20분부터 8시 40분까지 교내 운동장에서 '2026 Dream Run 웰니스 프로젝트 미니마라톤'을 열었다.

3~6학년 참가 희망자 가운데 선발된 학생 30명이 레이스에 나섰다.

이번 대회는 충주댐 사업 지원으로 운영되는 교내 러닝 동아리 'Dream Run'을 중심으로 마련됐다.

학생들이 달리기를 통해 체력을 기르고 스스로 목표를 세워 완주하는 경험을 쌓도록 하는 데 초점을 맞췄다.

학생들은 자신의 체력과 건강 상태에 따라 3㎞와 5㎞ 중 한 코스를 선택했다.

3㎞는 30분, 5㎞는 50분 이내에 결승선을 통과하면 완주로 인정했다.

빠른 기록을 겨루기보다 각자 정한 목표를 달성하는 데 의미를 뒀다.

완주자에게는 거리에 따라 메달을 지급했다. 5㎞ 완주자에게는 기념 티셔츠도 전달했다.

참가 학생 모두에게 응원 간식을 제공해 서로 격려하는 분위기를 더했다.

학교는 안전요원과 보건교사를 현장에 배치해 학생들의 건강 상태와 안전을 살폈다.

대회는 참가 학생 전원이 별다른 사고 없이 완주하며 마무리됐다.

학교 관계자는 "이번 미니마라톤은 단순히 빠르게 달리는 경기가 아니라 스스로 세운 목표를 향해 끝까지 도전하는 과정에 의미가 있다"며 "학생들이 건강한 생활 습관을 익히고 함께 성장할 수 있는 웰니스 활동을 이어가겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com