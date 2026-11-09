"시장 축사까지 막아섰다"…제천 파크골프장 갈등, 결국 협회장 사과

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대회 개회식서 일부 회원 야유·고성에 이상천 시장 축사 중단하고 행사장 떠나

고암동 사업 중단 놓고 불만 표출…협회장 "어떤 이유로도 행사 방해해선 안돼"

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 = 제천시 파크골프장 조성 사업을 둘러싼 갈등이 결국 체육대회 개회식에서 시장 축사를 중단시키는 돌발 사태로까지 번졌다.

파장이 확산하자 제천시 파크골프협회장은 공식 사과했다.

지난 7일 청풍호파크골프장에서 열린 '제6회 제천시장기 생활체육파크골프대회'에서 이상천 시장이 축사를 하고 있다. [사진 = 조영석 기자] 2026.11.09 choys2299@newspim.com

9일 시와 주민들에 따르면 지난 7일 오전 제천시 금성면 청풍호파크골프장에서 열린 '제6회 제천시장기 생활체육 파크골프대회' 개회식에서 이상천 제천시장의 축사가 일부 참가자들의 야유와 고성으로 중단됐다.

이날 일부 참가자들은 고암동 북부 지역 파크골프장 조성 사업이 송학면 포전리로 사업지가 변경되자 크게 반발한 것으로 전해졌다.

이로 인해 시장의 축사 도중 항의성 발언과 고성이 이어졌고 이 시장이 행사장을 떠나는 상황까지 벌어졌다.

한 참가자는 "시장이 바뀌면서 동호인 의견도 묻지 않고 일방적으로 사업을 중단했다"며 불만을 드러냈다.

하지만 체육인들의 화합과 친목을 위한 공식 행사에서 초청 내빈의 축사가 중단되는 상황이 발생하면서 항의 방식의 적절성을 놓고 논란도 제기됐다.

현장을 목격한 한 시민은 "시의 정책 결정에 대한 비판과 반대 의견은 충분히 존중받아야 하지만 그 표현 방식 역시 공공 장소에 걸맞은 품격과 절제를 갖춰야 한다"며 아쉬움을 나타냈다.

사태가 불거진 뒤 제천시파크골프협회장은 공식 사과문을 통해 행사 주관 단체의 책임을 인정하고 고개를 숙였다.

협회장은 사과문에서 "파크골프장 건설 문제에 대한 회원들의 다양한 의견과 요구는 존중받아야 한다"면서도 "어떠한 이유로도 공식 행사에서 초청 내빈의 축사를 방해하고 행사 질서를 무너뜨리는 행동은 정당화될 수 없다"고 말했다.

이어 이상천 시장과 참석 내빈, 대회 참가 회원들에게 사과하고 "이번 대회는 회원들의 화합과 친목을 위한 축제의 자리였다"며 "이러한 일이 발생한 데 대해 행사 주관 단체의 장으로서 무거운 책임을 통감한다"고 전했다.

이번 사태는 파크골프장 조성 사업을 둘러싼 지역 체육계의 갈등이 공식 행사장까지 이어졌다는 점에서 적지 않은 파장을 낳고 있다.

사업 추진 과정에서 제기된 회원들의 의견을 제천시가 어떻게 수렴하고 갈등을 해소할 것인지가 과제로 남았다.

choys2299@newspim.com