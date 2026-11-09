소백산 죽령옛고개명품마을, 단양 특산물 브랜드 '소백소담' 론칭

AI 핵심 요약beta
- 소백산국립공원북부사무소가 9일 죽령옛고개명품마을 특산물 브랜드를 출시했다
- 죽령옛고개명품마을 주민들이 참여해 자연과 정성을 담은 소백소담을 개발했다
- 야생화 꿀 패키지와 선물용 꿀스틱 세트를 개편해 상품성을 강화했다
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국립공원 자립성 강화와 지역 소득 창출 견인… 다각적 마케팅 본격 돌입
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =소백산국립공원북부사무소가 국립공원형 마을기업인 충북 단양군 죽령옛고개명품마을의 경쟁력을 높일 신규 특산물 브랜드 '소백소담'을 새롭게 선보였다.
9일 소백산국립공원에 따르면 죽령고개 정상에 위치한 죽령옛고개명품마을은 지난 2012년 명품마을로 지정된 이래 야생화 꿀, 청국장, 산나물 등 우수한 농특산물을 생산해 왔으나, 통일된 브랜드 부재로 차별화에 아쉬움이 있었다.
이에 마을 주민들이 브랜드 개발 전 과정에 직접 참여해 '소백산의 자연과 정성을 소담스럽게 담아 전한다'는 의미를 담은 '소백소담'을 탄생시켰다.
새로운 로고는 두 개의 '사람 인(人)'자가 이어져 소백산 봉우리를 이루는 형태로, 주민들의 협력과 연결성을 상징한다.
이와 함께 대표 특산물인 '소백산 야생화 꿀'의 패키지 디자인도 전면 개편하고, 선물용으로 안성맞춤인 고급형 꿀스틱 세트를 신규 개발해 상품 부가가치를 대폭 끌어올렸다.
북부사무소는 '소백소담' 브랜드를 활용한 마케팅을 강화해 소비자에 국립공원 명품마을 특산물의 우수성을 알릴 계획이다.
김태헌 소백산국립공원북부사무소 자원보전과장은 "이번 브랜드 론칭이 지역 마을의 소득 창출에 기여하고 자립성과 지속가능성을 강화하는 마중물이 될 것으로 기대한다"고 전했다.
choys2299@newspim.com