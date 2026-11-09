"소비자 피해 찾아가서 해결한다"…단양군, 이동상담센터 운영

AI 핵심 요약beta
- 단양군이 9일 소비자 피해 예방을 위한 상담서비스 운영을 밝혔다
- 이동소비생활센터는 12일부터 26일까지 매주 목요일 운영된다
- 전통시장과 복지관에서 피해 상담과 분쟁 중재를 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 = 단양군이 소비자 피해 예방과 군민 권익 보호를 위해 직접 현장을 찾아가는 맞춤형 상담서비스를 펼친다.
군은 오는 12일부터 26일까지 매주 목요일 전통시장과 복지관 등 주민들이 쉽게 찾을 수 있는 장소에서 '이동소비생활센터'를 운영한다고 9일 밝혔다.
이동소비생활센터는 총 3회 운영되며 장소는 ▲12일 단양구경시장 광장 ▲19일 단양군노인복지관 ▲26일 단양군장애인복지관이다.
센터에서는 상품 구매나 서비스 이용 과정에서 발생한 소비자 불만과 피해 사례를 접수하고 사업자와의 분쟁 해결을 위한 상담과 중재를 지원한다.
특히 어르신과 사회초년생 등 소비자 피해에 취약한 계층을 대상으로 전화금융사기(보이스피싱)와 온라인 거래 피해 사례를 안내하고, 피해 예방 요령과 올바른 소비생활을 위한 정보도 제공한다.
군 관계자는 "소비자 피해는 누구에게나 발생할 수 있는 만큼 사전 예방과 신속한 대응이 중요하다"며 "이번 이동소비생활센터가 군민들이 소비자 피해를 예방하고 생활 속 불편을 해결하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.
choys2299@newspim.com