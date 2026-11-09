충북 올해 수능 응시생 1만3693명…스마트 안경 부정행위 단속 강화

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19일 도내 5개 시험지구 35개 시험장서 실시…운영 인력 2623명 배치



[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북에서는 1만3693명이 오는 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험에 응시한다.

충북교육청은 시험장 35곳에 2623명의 운영 인력을 배치하고 스마트 안경을 이용한 부정행위 예방 등 시험 관리 대책을 마련했다.

2026학년도 대학수학능력시험. [사진=뉴스핌DB]

도 교육청은 9일 수능 시험장 운영과 부정행위 예방, 교통 관리 등을 포함한 종합 준비상황을 발표했다.

올해 응시생은 지난해 1만3890명보다 197명 줄었다.

시험은 청주·충주·진천·제천·옥천 등 5개 시험지구 35개 시험장, 535개 시험실에서 진행된다.

시험지구별 응시생은 청주 8795명, 충주 1633명, 진천 1579명, 제천 1044명, 옥천 642명이다.

교육청은 감독관과 관리요원, 보건교사 등 2623명을 배치하고 시험장마다 예비시험실과 예비감독관을 확보해 돌발 상황에 대비한다.

부정행위 예방 대책도 강화한다.

충북경찰청과 합동으로 부정행위 방지 대책반을 운영하고 시험장에 휴대용 금속탐지기를 배치할 예정이다.

특히 올해는 스마트 안경을 이용한 부정행위를 막기 위해 시험장별 전담 인력을 배치하고 식별·대응 교육을 실시한다.

휴대전화와 스마트워치, 스마트 안경, 태블릿PC, 블루투스 이어폰 등 전자기기는 시험장 반입이 금지된다.

반입금지 물품을 소지한 경우 1교시 시작 전 감독관에게 제출해야 하며 제출하지 않고 적발되면 부정행위로 처리된다.

시험 당일에는 원활한 교통 소통을 위해 출근 시간이 오전 10시 이후로 조정된다.

시험장 200ｍ 전방부터 차량 진출입과 주차를 통제하고 반경 2㎞ 이내 주요 도로의 교통 관리도 강화한다.

수험표는 18일 오전 10시 출신학교나 시험지구교육지원청에서 배부하며 오후 1시에는 시험장별 예비소집이 진행된다.

수험생은 시험 당일 오전 8시10분까지 입실해야 한다.

수능 성적은 12월 11일 통지된다.

채숙희 교육국장은 "수험생들이 안전하고 안정적인 환경에서 실력을 발휘할 수 있도록 시험장 운영과 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com