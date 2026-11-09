청주 인구 89만명인데…43개 읍면동 중 27곳은 인구 줄었다

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오송읍 4년 새 2만5721명 증가…1인가구 10년 새 84% 늘어

고령화·지역 편중 심화...오송 쏠림에 원도심·농촌은 쇠퇴

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =청주시 인구가 증가하고 있지만 인구 유입이 오송읍 등 일부 지역에 집중되고 원도심과 농촌지역은 감소세를 보이는 것으로 나타났다. 1인가구와 외국인 인구 증가 등 인구구조 변화에도 대응해야 한다는 지적이 나왔다.

청주시 전경. [사진=뉴스핌DB]

청주시정연구원은 9일 '인구전략기본법 시행과 청주시 인구지표 개선 방향'을 주제로 발간한 '청주 이슈 BRIEF' 제7호에서 이 같은 분석 결과와 정책 방향을 제시했다.

브리프에 따르면 2026년 8월 기준 청주시 인구는 외국인을 포함해 89만85명으로 2015년 말보다 4만7135명(5.6%) 증가했다. 하지만 2022년부터 사망자가 출생아보다 많아지면서 인구 증가의 중심이 자연증가에서 외부 유입으로 바뀌었다.

2025년 인구 증가분 1615명 가운데 1525명이 순유입에 따른 증가였다. 인구 증가가 특정 지역에 쏠리는 현상도 뚜렷했다. 2022년 말부터 올해 8월까지 오송읍 인구는 2만5721명(103.5%) 늘었다.

같은 기간 청주시 전체 인구 증가분(2만6460명)에 육박하는 규모다. 반면 43개 읍면동 가운데 27곳(62.8%)은 인구가 감소했다. 감소 인구를 합하면 3만211명에 달했다.

가구 형태도 달라지고 있다. 1인가구 거주 인구는 2015년 8만2530명에서 2025년 15만1552명으로 83.6% 증가했다.

오송역 일대 야경. [사진=뉴스핌DB]

20대 1인가구 비율은 32.1%로 전국 평균(26.5%)을 웃돌았다. 65세 이상 인구의 25.1%, 85세 이상 인구의 35.3%도 혼자 사는 것으로 조사됐다.

외국인 인구는 2023년 2만3938명에서 올해 2분기 3만22명으로 25.4% 증가했다. 청주시 전체 인구의 약 3.4% 수준이다.

청주시정연구원은 전체 인구 규모 중심의 정책에서 벗어나 청년·1인가구·고령층·외국인 등 집단별 분석을 강화하고 시 전체가 아닌 생활권 단위로 인구 변화를 살펴야 한다고 제안했다. 출생과 인구 이동, 가구 변화를 연계한 분석 체계도 필요하다고 밝혔다.

원광희 청주시정연구원장은 "청주는 인구가 늘고 있지만 지역과 가구, 국적에 따라 서로 다른 변화가 나타나고 있다"며 "인구 증가가 지속 가능한 정주로 이어지도록 정책 기초자료를 제공하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com