최태원 회장, SK㈜ 지분 9440억원 매각 완료…재산분할 자금 확보

AI 핵심 요약beta
- 최태원 SK그룹 회장은 2일 SK㈜ 주식 165만주를 매각했다
- 매각 규모는 9440억원으로 재산분할금 마련 목적이다
- 최 회장 지분율은 17.76%에서 15.49%로 낮아졌다
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노소영 관장 재산분할 판결액과 동일…최대주주 지위 유지
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 최태원 SK그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장과의 재산분할 소송에 대비해 추진한 약 9440억원 규모의 SK㈜ 지분 매각을 완료했다. 이에 따라 최 회장의 SK㈜ 지분율은 17.76%에서 15.49%로 낮아졌다.
5일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 SK㈜는 최 회장이 지난 2일 보유 주식 165만3924주를 시간외매매 방식으로 처분했다고 공시했다.
최 회장은 두 차례 거래를 통해 각각 97만2493주와 68만1431주를 매각했다. 이번 거래로 보유 주식은 기존 1297만5472주에서 1132만1548주로 줄었다.
이번 매각은 최 회장이 지난달 2일 공시한 지분 매각 계획에 따른 것이다. 당시 예정 매각 금액은 총 9440억원으로, 5440억원 규모의 주식 매매계약과 4000억원 규모의 주가수익스왑(PRS) 결합 거래로 구성됐다.
매각 목적은 재산분할 소송에 따른 개인 자금 수요에 대응하기 위해서다. 지난 7월 서울고법 파기환송심에서 최 회장이 노 관장에게 지급하도록 판결한 재산분할금 9440억원과 같은 규모다. 최 회장은 판결에 재상고한 상태다.
최 회장과 특수관계인의 SK㈜ 보유 지분율은 종전 25.21%에서 22.93%로 낮아졌다. 여기에는 장동현 전 SK㈜ 부회장의 특별관계 해소에 따른 지분 변동도 반영됐다.
최 회장은 이번 매각 이후에도 SK㈜ 최대주주 지위를 유지한다. SK그룹은 앞서 이번 거래가 경영 안정성에 미치는 영향은 없다는 입장을 밝힌 바 있다.
syu@newspim.com