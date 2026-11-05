대전교육청 "대전고·이문고, 학교예술교육축제 교육부장관상"

AI 핵심 요약beta
- 5일 대전고와 대전이문고가 전국 학교예술축제에서 수상했다.
- 대전고는 합창, 대전이문고는 협동미술 부문 장관상을 받았다.
- 대전이문고는 기후위기와 꿀벌을 표현한 작품을 출품했다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전고등학교와 대전이문고등학교가 전국 학교예술교육축제에서 합창과 협동미술 부문 교육부장관상을 각각 수상했다.
5일 대전시교육청에 따르면 두 학교는 지난 3~4일 서울 우리금융아트홀에서 열린 '2026년 전국 학교예술교육 축제'에서 우수한 공연과 작품을 선보여 수상의 영예를 안았다.
대전고 학생들은 축제 첫날 합창 무대에 올라 여러 목소리가 어우러진 화음을 선보였으며 공연은 교육부 공식 유튜브 채널 '교육TV'를 통해 생중계됐다.
대전이문고는 미술 분야 예술심화동아리 활동으로 협동미술 작품 '날갯짓이 멈추기 전에'를 출품했다. 강민서 학생 등 16명이 윤희서 교사의 지도를 받아 완성한 작품으로, 기후위기로 줄어드는 꿀벌의 현실을 알리기 위해 버려진 재료를 활용해 꿀벌과 나뭇잎을 입체적으로 표현했다.
작품은 축제 현장과 온라인 미술관을 통해 관람객들에게 공개됐다.
이번 축제는 교육부와 시도교육청, 학교예술교육중앙지원단이 공동으로 마련했다. 전국 90개교 73개 팀이 예선에 참가했으며, 본선에는 34개교 35개 팀 학생 940명이 올라 뮤지컬·합창·오케스트라·협동미술 등 4개 분야에서 공연과 작품을 선보였다.
시교육청은 학생들이 학교에서 다양한 예술 분야를 배우고 경험할 수 있도록 학생 예술심화동아리 운영을 지원하고 있다. 올해는 초등학교 16곳, 중학교 27곳, 고등학교 24곳 등 모두 67개교의 동아리 활동을 지원했다.
오석진 교육감은 "함께 작품을 만들고 무대를 준비해 온 두 학교 학생들의 수상을 축하하며 곁에서 지도해 주신 선생님들께도 감사드린다"며 "학생들이 학교에서 친구들과 예술을 즐기고 자신의 생각과 감정을 자유롭게 표현할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com