수원시 '문화관광 도시' 조성 위해 '관광패스 도입' 한 목소리

AI 핵심 요약beta
- 수원시는 5일 문화관광 도시 조성 시민토론회를 개최했다
- 시민들은 체류형 관광 인프라 구축을 최우선 과제로 꼽았다
- 주요 관광 거점을 잇는 순환 셔틀버스 도입도 제안했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시 도시정책 시민계획단이 '수원만의 문화관광 도시' 조성을 위한 핵심 과제로 체류형 관광 인프라 구축과 거점 간 순환 셔틀버스 도입을 최우선으로 꼽았다.
수원시는 지난 4일 라마다프라자수원호텔에서 '글로벌 문화관광 도시 수원을 그리다'를 주제로 '2026년 도시정책 시민계획단 원탁토론회'를 개최했다고 5일 밝혔다.
이날 토론회에는 시민계획단 등 250여 명이 참석해 수원의 역사·문화·자연 자산을 연결하고 방문과 체류, 지역 소비로 이어지는 발전 방향을 논의한 뒤 무선 투표를 통해 우선순위 과제를 도출했다.
투표 결과, '수원만의 관광 콘텐츠·인프라 강화 방안' 부문에서는 '체류형 관광 활성화를 위한 숙박·지역 상권 연계, 관광패스 도입'이 36%로 1위를 차지했다.
이어 '특색 있는 관광 콘텐츠·체험 프로그램 개발'(31%)이 뒤를 이었다.
'관광 거점 확장 방안'으로는 참가자의 절반인 50%가 '셔틀버스를 활용한 주요 관광 거점 간 순환 관광코스 마련'을 선택했다.
또 '먹거리·관광상품 브랜드화' 부문에서는 '지역 골목상권·소상공인 연계 협업 먹거리 개발'(39%)이, '지역 소비 확산 환경' 부문에서는 '계절별 연중 축제 및 이벤트 확대'(34%)와 '지역화폐·캐시백 혜택 확대'(30%)가 많은 표를 얻었다.
이재준 수원특례시장은 "시민의 생각이 도시의 변화로 이어지도록 제시된 의견을 정책에 적극 반영하겠다"며 "시민과 함께 글로벌 문화관광도시 수원을 만들어가겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com