[美 중간선거] "트럼프, 헤그세스 국방장관 교체 여부 측근들과 논의"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령은 4일 중간선거 참패 뒤 헤그세스 장관 유임 여부를 물었다.
- 이란 전쟁 책임론 속 쿠퍼 사령관과 케인 합참의장 교체가 거론됐다.
- 후임으로 디샌티스 주지사가 거론됐지만 트럼프는 경질설을 부인했다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 중간선거에서 공화당이 상·하원을 모두 내주는 참패를 당한 이후, 도널드 트럼프 미국 대통령이 참모들에게 피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관이 유임되어야 하는지 여부를 물었다고 CBS뉴스가 여러 소식통을 인용해 4일(현지시간) 보도했다.
이란 전쟁이 이번 중간선거 대패의 주원인으로 지목되면서 인적쇄신 압박이 본격화 하는 모양새다.
한 소식통에 따르면 트럼프 대통령은 아직 헤그세스를 교체할지 결정하지 않았다고 전했다.
백악관 보좌관들 사이에서는 대이란 군사작전 지휘를 맡았던 브래드 쿠퍼 미 중부사령관과 댄 케인 합참의장이 우선적인 책임을 지게 될 대상으로 보고 있다.
또 한 소식통은 헤그세스 후임으로 론 디샌티스 플로리다 주지사가 거론되고 있다고 전하며, 디샌티스가 임기 말 의회 인준 절차를 거쳐 내년 1월 5일 주지사 임기가 만료되는 시점에 국방장관직을 맡을 수 있을 것이라고 설명했다.
트럼프 대통령이 헤그세스 장관의 유임을 결정하더라도, 내년 초 민주당이 다수당을 차지한 새 의회가 출범하면 헤그세스 장관에 대한 탄핵소추안 발의 및 가결 가능성은 매우 높은 상황이다.
다만 트럼프 대통령은 이날 오후 '헤그세스 장관을 경질할 생각이 있느냐'란 취재진의 질문에 "아니다. 그는 아주 잘하고 있다고 생각한다"며 부인했다.
wonjc6@newspim.com