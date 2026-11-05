넥슨, '메이플 키우기' 1주년 기념 대규모 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 넥슨은 5일 ‘메이플 키우기’ 서비스 1주년 기념 이벤트를 12월 16일까지 진행했다.
- 일일 미션과 반지 강화, 경험치 핫타임 등 보상형 콘텐츠를 운영했다.
- 신규 직업과 성장 챌린지, 파티 던전 및 길드 콘텐츠를 추가했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨이 에이블게임즈와 공동 개발한 모바일 방치형 RPG '메이플 키우기'의 서비스 1주년을 맞아 12월 16일까지 대규모 이벤트를 진행한다.
'1주년 메키 살롱' 이벤트에서는 일일 미션을 완료하면 이벤트 재화와 성장 재화를 받을 수 있다. 모은 포인트는 스페셜 코인과 각종 성장 재화로 교환 가능하다. 반지 아이템 '카오스 링'을 강화하는 '메키 살롱 반지 공방'도 운영되며 일 1회 1시간 동안 경험치 획득량이 1000% 증가하는 '스페셜 핫타임'을 제공한다. 이벤트로 획득한 재화는 12월 18일까지 운영하는 이벤트 상점에서 사용할 수 있다.
11월 5일 이후 생성한 계정을 대상으로 '신규 용사 성장 챌린지'도 12월 16일까지 진행된다. 30레벨을 달성하면 참여할 수 있으며 챌린지 시작 후 60일 동안 30명이 한 그룹을 이뤄 각종 미션을 수행한다.
미션 완료로 쌓은 포인트에 따라 성장 던전 입장권 무료 충전 수량 증가, 업그레이드 요구 시간 감소 등의 버프가 주어진다. 챌린지 전용 보스 '마왕 발록'은 그룹원 전체가 입힌 피해량을 합산해 처치하는 방식이다.
시그너스 기사단에 신규 직업 '소울마스터'와 '플레임위자드'가 추가된다. 소울마스터는 정령 소울의 힘으로 빛을 다루는 전사 직업이며 플레임위자드는 정령 플레임의 힘으로 불꽃을 활용하는 마법사 직업이다. 기존 이용자도 두 직업으로의 직업 변경이 가능하다.
내년 1월 6일까지 11월 5일 이후 생성한 캐릭터를 대상으로 성장 지원 이벤트 패스 '신규 캐릭터 성장 이벤트'를 운영한다.
30레벨부터 100레벨까지 정해진 레벨을 달성할 때마다 정해진 보상이 지급되며 즉시 1레벨이 오르는 '성장의 비약'과 다양한 성장 재화를 획득할 수 있다. 이 외에도 최대 4인 파티로 도전하는 던전 콘텐츠 '몬스터파크 익스트림'과 신규 길드 콘텐츠 '길드 현상수배'가 추가된다.
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