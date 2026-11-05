민주 세종시당, '행정수도 중부권 메가시티' 미래 모색

AI 핵심 요약beta
- 민주당 세종시당은 5일 중부권 메가시티 전략 특강을 열었다
- 강연에서 세종시의 대전·청주 연결 거점 역할과 미래상을 제시했다
- 참석자들은 행정수도특별법 연내 제정을 촉구하는 퍼포먼스를 진행했다
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대전·청주 잇는 초광역 발전 방향 조명
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 더불어민주당 세종시당이 행정수도 완성을 넘어 세종시를 중심으로 한 중부권 메가시티 발전 전략을 모색했다.
5일 세종시당에 따르면 전날 '세종이 중심이 되어 만들어 갈 중부권 메가시티의 미래'를 주제로 당원 특강을 열고 대전·청주를 잇는 중부권 메가시티의 핵심 거점으로서 세종시의 역할과 발전 방향을 조명했다.
이날 강연은 도시문헌학자 김시덕 박사가 맡아 현장 답사를 통해 수집한 사진과 지도 자료를 바탕으로 중부권의 역사와 도시 형성 과정을 설명했다.
특히 세종시 탄생 이전의 중부권 역사부터 반세기에 걸친 세종시 건설 과정을 짚고 대전과 청주를 연결하는 중심 도시로서 세종시가 주도할 중부권 메가시티의 미래상을 제시했다.
이강진 시당위원장은 "세종시가 당면한 최우선 과제는 단연 행정수도 완성이지만, 그 이후의 미래 역시 주도적으로 고민하고 준비해야 한다"며 "이번 강연을 통해 세종시와 대한민국의 미래 비전에 대한 사유와 통찰을 얻어가길 바란다"고 말했다.
한편 이날 강연에 앞서 참석자들은 '행정수도특별법 연내 제정'을 촉구하는 단체 퍼포먼스를 진행하며 행정수도 완성에 대한 의지를 다졌다.
민주당 세종시당은 오는 18일 같은 장소에서 노무현재단과 공동으로 윤태영 작가의 저서 '노무현 평전' 북콘서트를 개최할 예정이다.
vincent977@newspim.com