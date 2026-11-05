익산시, 로컬푸드 유통체계 전면 개편…13개 직매장 운영혁신

AI 핵심 요약beta
- 익산시는 5일 로컬푸드 직매장 혁신 5개년 계획을 발표했다
- 13개 직매장 운영체계를 정비하고 공공성과 경영 경쟁력을 강화한다
- 인증농산물 의무화와 계획생산으로 농가 판로 지원을 확대한다
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익산로컬푸드 인증농산물 출하 의무화, 중소·고령농 판로 지원 확대
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 '로컬푸드 직매장 운영혁신 5개년 추진계획(2026~2030)'을 발표하고 지역 내 13개 직매장의 공공성과 경영 경쟁력을 강화하기 위한 본격적인 개선에 나선다고 5일 밝혔다.
이번 계획은 생산자와 소비자, 전문가가 참여한 '로컬푸드 시민이음 협의체'의 공론화 과정을 거쳐 마련됐다. 시 소유 공공직매장 2곳(모현점·어양점)과 농협 숍인숍 직매장 11곳의 운영체계를 재정비하는 것이 핵심이다.
시는 이를 위해 ▲운영조직의 책임성·전문성 강화▲회계·운영 투명성 확보▲익산로컬푸드 인증농산물 판매체계 구축 ▲농가 계획생산 및 안정적 출하 지원▲매장별 특성화▲소비자 중심 판매·홍보 확대 등 6대 과제를 추진한다.
우선 시 소유 직매장은 위탁계약과 회계·정산 기준을 표준화하고 운영의 투명성을 높인다. 모현점을 위탁 운영하는 익산푸드통합지원센터는 기획생산, 물류, 공공급식 등 전반적인 운영체계를 진단해 전문경영 기반을 마련한다. 농협이 운영하는 11개 직매장은 경영 자율성을 존중하면서 잔류농약 검사 등 안전성 관리와 농가 교육, 공동 마케팅을 확대해 협력체계를 강화한다.
특히 먹거리 안전성 확보를 위해 시 소유 직매장을 중심으로 '익산로컬푸드 인증농산물 출하 의무화'를 도입한다. 내년 7월 전면 시행을 목표로 농가 교육과 인증 확대를 추진하며 농가 준비 상황과 작황 등을 고려해 필요하면 2028년 1월까지 시행 시기를 조정할 방침이다.
중소농과 고령농의 안정적인 판로 확보를 위한 지원도 강화한다. 출하 농가의 재배 품목과 예정 물량을 조사해 계절별 수급을 조절하는 계획생산 체계를 구축하고 고령농 등을 위한 농산물 순회수집도 확대한다. 학교·공공급식과 지역 외식업체까지 판로를 넓혀 농가의 안정적인 출하를 지원할 계획이다.
소비자 편의를 높이기 위해 13개 직매장 공동 기획전과 홍보를 확대하고 온라인 사전주문 후 매장 수령, 맞춤형 배송 서비스 도입도 단계적으로 검토한다. 시는 올해 운영 진단과 제도 정비를 시작으로 내년 인증농산물 판매체계 정착, 2028~2029년 매장 간 교류와 판로 확대, 2030년 종합평가를 추진한다. 이를 위해 17개 우선 실천사업을 선정하고 매년 추진 성과를 점검할 예정이다.
한편 위탁기간 종료 이후 정상 운영이 재개되지 못한 어양점 직매장은 기존 운영 관련 소송과 별도로 이달 중 시의회에 관리위탁 동의안을 상정한다. 이후 공개모집을 통해 전문성을 갖춘 새 수탁자를 선정하고 시설 인도와 점유 해제 등 법적 절차가 마무리되는 대로 운영 정상화를 추진할 계획이다.
김문혁 시 바이오농정국장은 "이번 5개년 계획은 특정 매장의 정상화를 넘어 익산 로컬푸드 전체의 유통 생태계를 근본적으로 혁신하기 위한 것"이라고 말했다.
lbs0964@newspim.com