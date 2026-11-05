강무길 부산시의장 "불꽃축제 유료화 성공…사계절 체류형 콘텐츠 개발 마련"

AI 핵심 요약beta
- 부산시의회는 5일 사계절 체류형 관광 확대 방안을 밝혔다.
- 시민 의견을 9일부터 30일까지 수렴하고 내년 1월 포럼을 연다.
- 불꽃축제를 수변·관광명소와 연계해 지역경제 활성화를 추진한다.
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관광 생태계 조성 지역 경제 활성화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회가 부산불꽃축제를 시작으로 부산 전역의 사계절 체류형 관광 콘텐츠로 확대하는 방안을 모색한다.
부산시의회는 오는 9일부터 30일까지 사계절 관광도시 조성을 위한 시민 의견을 수렴한다고 5일 밝혔다.
시의회는 시민 의견을 바탕으로 내년 1월 '제2회 부산시의회 이음 정책포럼'을 열고, 불꽃축제 콘텐츠 확대와 기업 협찬 유치 등 부산 관광의 발전 방향을 논의할 예정이다.
이번 논의는 강무길 부산시의회 의장이 2014년 제241회 부산시의회 예산결산특별위원회에서 제안한 부산불꽃축제 운영 개선 방안을 계기로 마련됐다.
제안 초기에는 축제 상업화 논란과 유료좌석 운영에 대한 비판이 제기됐다. 이후 예매 시스템을 개선하고 해외 여행사를 통한 외국인 관광객 유치에 나서면서 유료좌석제가 정착했다.
외국인 전용석은 예매 시작 후 단시간에 매진되는 상품으로 운영되고 있다. 해외 유료좌석 판매액은 2015년 3995만 원에서 2026년 7억 3715만 원으로 약 17.6배 증가할 것으로 전망됐다.
유료좌석을 사전 예매한 외국인 관광객의 체류 중 1인당 평균 지출액은 약 103만원으로, 숙박과 음식, 쇼핑 등 지역 소비로 이어지고 있다.
시의회는 이 같은 성과를 토대로 불꽃축제를 광안리 중심의 가을철 행사에서 벗어나 수영강과 온천천 등 수변 공간, 지역 관광명소와 연계할 계획이다.
계절별 불꽃·빛 콘텐츠를 개발해 관광객의 체류 기간을 늘리고 지역 상권과 골목경제 활성화로 연결한다는 구상이다.
내년 1월 열리는 정책포럼에서는 '사계절 불꽃 및 체류형 관광 생태계 조성'을 주제로 수영강·온천천 유등 자원과 부산불꽃축제의 연계 가능성 등을 논의한다.
강무길 의장은 "12년 전 부산불꽃축제 유료화를 제안했을 당시에는 상업화라는 비판과 우려가 컸지만 축제의 지속가능성과 부산 관광의 미래를 위해 변화가 필요하다는 신념으로 이를 추진했다"며 "오늘날 외국인 관광객을 유치하는 대표 관광상품으로 자리 잡은 것은 의미 있는 결실"이라고 평가했다.
ndh4000@newspim.com