평택시, 시민 참여형 '스트리트 아트' 눈길…농촌 일상 예술로 승화

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 5일 오성면 창내리서 시민 참여형 채색 작업을 했다
- 시민들은 곤포 사일리지에 꽃과 나무 등을 그려 농촌 경관을 꾸몄다
- 시는 농촌과 문화예술을 결합한 사업을 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 농촌 공간에 문화예술을 접목한 시민 참여형 프로젝트를 추진했다.
5일 시에 따르면 이번 프로젝트는 오성면 창내리 일원에서 시민들과 함께 곤포 사일리지 채색 작업으로 진행됐다.
이번 사업은 농촌 들녘에 놓인 곤포 사일리지에 다양한 그림을 입혀 색다른 볼거리를 제공하고 시민들이 일상 속에서 문화예술을 보다 가까이 접할 수 있도록 마련됐다.
이날 참가자들은 평택 시민예술대학 강사의 안내에 따라 곤포 사일리지 표면에 꽃과 나무, 동물 등의 그림을 채색하며 농촌 풍경에 새로운 활력을 불어넣었다.
특히 유아부터 청소년, 성인에 이르기까지 다양한 연령층의 시민들과 카메룬 출신 이주민 봉사자들이 함께 참여했다.
또한 경기평택항만공사와 평택시로컬푸드재단 임직원들도 사회공헌활동의 일환으로 참여해 채색 작업을 함께하며 지역 문화예술 활성화에 힘을 보탰다.
시는 이번 시범사업을 통해 농촌 공간과 문화예술을 결합한 새로운 경관 조성 가능성을 확인한 만큼 앞으로 시민들이 직접 참여하고 함께 만들어가는 문화예술 사업으로 확대해 나갈 계획이다.
시 관계자는 "이번 사업은 농촌의 일상적인 공간에 문화예술을 더해 지역의 새로운 매력을 만들어가는 첫 시도였다"며 "앞으로도 지역의 특색 있는 자원을 문화예술과 접목시켜 시민들이 일상 생활속에서 문화예술을 경험할 수 있도록 다양한 사업을 추진할 예정"이라고 전했다.
krg0404@newspim.com