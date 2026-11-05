평택시·중국 옌타이 바이오산업 협력 추진…국제 네트워크 구축 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 2일부터 4일까지 옌타이시를 방문해 바이오산업 협력을 논의했다
- 최원용 시장은 현지 바이오기업과 산업시설을 시찰하고 발전 전략을 발표했다
- 평택시와 옌타이시는 투자·기술협력 및 기업 교류 확대를 위한 협약을 체결했다
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 중국 옌타이시를 방문해 바이오산업 육성 전략을 구체화하고 양 도시 간 협력 체계를 구축하는 논의를 가졌다.
5일 시에 따르면 최원용 시장 등은 지난 2일부터 4일까지 평택산업진흥원, 한미약품 관계자 등과 함께 중국 산둥성 옌타이시를 방문해 바이오기업과 산업시설을 시찰하고 경제무역협력 교류회 참석, 바이오의약산업 협력 양해각서(MOU) 체결 등의 일정을 진행했다.
이번 방문은 반도체에 이어 평택의 미래 성장산업으로 바이오산업을 육성하고 내년도 수립 예정인 '바이오산업 육성 기본계획'의 구체적인 방향을 마련하기 위해 추진됐다.
첫날 최 시장은 현지에서 뤼예제약과 블루 메디컬 밸리, 룽창바이오 의약단지 등을 차례로 방문해 바이오산업 클러스터 운영 현황과 기업 지원 체계를 둘러봤다.
옌타이 바이오의약 산업 클러스터는 연구개발부터 생산, 사업화까지 연계된 산업생태계를 구축해 중국 내 대표 바이오산업 거점으로 성장하고 곳이다.
시는 이번 현장 시찰 결과를 바탕으로 기업 지원과 연구개발, 전문인력 양성 등 평택의 산업 여건에 맞는 바이오산업 육성 전략을 마련할 계획이다.
특히 최 시장은 지난 4일 열린 '옌타이-한국 우호도시 경제무역협력 교류회'에서 평택의 바이오산업 비전과 발전 전략을 직접 발표해 눈길을 끌었다.
최 시장은 삼성전자 평택캠퍼스와 평택항, 제조·물류 기반 등 평택의 산업 경쟁력을 소개하고 한미약품 평택 바이오플랜트를 중심으로 기업과 연구기관, 전문인력이 함께 성장하는 바이오산업 생태계 조성 방안을 제시했다.
이어 최 시장은 옌타이시와 바이오의약 산업 교류 협력 강화를 위한 양해각서를 체결했다. 협약에는 바이오의약품과 의료기기, 건강기능식품 분야의 투자와 기술협력을 지원하고, 기업의 해외시장 진출을 위한 정보 제공과 교류 확대 등의 내용이 담겼다.
최원용 시장은 "이번 방문은 평택 바이오산업의 성장 기반을 마련하고 지역 기업에 실질적인 도움이 되는 협력 체계를 구축하기 위해 마련된 것"이라며 "현장에서 눈으로 직접 보고 듣은 산업생태계와 기업 지원 사례를 평택시 바이오산업 생태계를 조성하는데 담아내겠다"고 전했다.
krg0404@newspim.com