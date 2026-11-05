안성시, 제2기 지역먹거리계획 수립…지역 먹거리 선순환체계 강화

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 5일 제2기 지역먹거리계획 수립 중간보고회를 개최했다
- 시는 제1기 성과와 한계를 점검하고 향후 5년 전략을 논의했다
- 지역농산물 생산·유통 강화와 먹거리 돌봄 확대를 추진한다
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 지역농산물의 생산부터 유통, 소비까지 연계하는 먹거리 선순환체계 강화를 위해 제2기 지역먹거리계획 수립에 나선다.
5일 시에 따르면 시청 대회의실에서 김보라 시장과 지역먹거리위원회 위원, 농촌신활력사업추진단, 관계 공무원 등이 참석한 가운데 '제2기 안성시 지역먹거리계획 수립 중간보고회'를 개최했다.
보고회는 제1기 지역먹거리계획의 추진 성과와 한계를 점검하고 향후 5년간 추진할 제2기 계획의 핵심 전략과 정책 방향을 공유하기 위해 마련됐다.
이날 참석자들은 지역 먹거리 정책의 실효성을 높이기 위한 다양한 의견을 제시하며 발전 방안을 논의했다.
시는 앞서 제1기 지역먹거리계획을 통해 공공급식 지원 확대, 먹거리 거점 공간 조성, 중소농 중심의 농산물 출하 기반 마련 등 지역 먹거리 선순환체계 구축의 기반을 마련해 왔다.
제2기 계획에서는 지역농산물 계획생산체계 강화, 공공·복지급식 등 먹거리 돌봄 확대, 안정적인 물류·유통 기반 구축 등을 중점 추진한다는 계획이다.
시 관계자는 "이번 지역먹거리계획은 농업인에게 안정적인 소득 기반을 제공하고 시민에게 건강하고 안전한 먹거리를 공급하기 위한 것"이라며 "이날 보고회에서 제시된 다양한 의견을 담은 제2기 지역먹거리계획 만전에 최선을 다하겠다"고 전했다.
lsg0025@newspim.com