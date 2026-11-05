전북교육청, 직업계고 현장실습 안전관리 실태 점검

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청이 5일 완주군 제과제빵 업체를 점검했다
- 현장실습 협약 이행과 작업환경 안전관리 실태를 확인했다
- 실습생 의견을 듣고 학교·기업과 개선을 이어갈 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
학교전담노무사·교육청·학교 관계자 합동 점검…학생 의견청취·개선사항 발굴
[전북=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청이 직업계고 현장실습생의 안전한 교육환경 조성과 권익 보호를 위해 기업체 현장 점검을 진행했다고 5일 밝혔다.
이번 점검은 완주군에 있는 제과제빵 업체를 대상으로 실시했다. 점검단은 현장실습 프로그램과 협약사항 이행 여부, 작업환경 안전관리 실태, 학생 지도·관리 및 권익 보호체계 등을 중점적으로 확인했다.
특히 학교전담노무사와 교육청, 학교 관계자가 함께 참여해 현장실습 운영 전반을 살폈다. 점검단은 교육국장과 창의인재교육과장, 담당 장학사 및 주무관 등 교육청 관계자 5명과 학교 담당자, 학교전담노무사 등으로 구성됐다.
점검은 기업 관계자 면담을 통해 실습 운영 현황과 학생 관리 실태를 확인한 뒤 실제 실습 현장을 둘러보는 방식으로 진행됐다.
이어 현장실습생들과 직접 만나 실습 과정에서 겪는 어려움과 건의사항을 듣고 안전 및 권익 보호를 위해 필요한 개선사항을 살폈다.
도교육청은 점검 결과 보완이 필요한 사항에 대해 학교 및 기업체와 협력해 개선을 유도하고 현장실습이 안전하고 내실 있게 운영되도록 지속적인 지도·관리를 이어갈 계획이다.
lbs0964@newspim.com