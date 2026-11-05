익산시의회 초선의원 8명, 시티투어 체험·관광서비스 점검

AI 핵심 요약beta
- 익산시의회 초선의원 8명이 5일 시티투어 현장 점검에 나섰다
- 의원들은 주요 관광지를 찾아 운영과 관광객 편의를 직접 살폈다
- 현장 의견을 바탕으로 시티투어 개선 정책을 마련하겠다고 밝혔다
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관광객 눈높이서 문화해설·운영체계 살펴…현장의견 반영 정책개선 추진
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시의회 초선의원들이 시티투어 운영 실태를 직접 살펴보고 관광객 편의 증진을 위한 개선 방안 마련에 나섰다고 5일 밝혔다.
이날 현장 점검에는 제10대 의회 초선의원 8명이 참여했다. 의원들은 관광객의 관점에서 시티투어 이용 편의성과 문화해설 서비스 등을 체험하고 현장에서 개선 과제를 찾기 위해 점검을 진행했다.
의원들은 아가페정원, 왕궁리유적, 미륵사지, 교도소세트장 등 익산의 주요 관광 명소를 방문했다. 각 관광지에서는 현장 관계자들과 만나 운영 상황을 살피고 관광객 응대와 시설 이용 등에 관한 의견을 들었다.
의원들은 "익산이 관광도시로 도약하려면 관광객의 시선에서 작은 불편까지 세심하게 살펴야 한다"며 "현장에서 확인한 개선점과 아이디어를 토대로 익산 문화관광의 수준을 높일 수 있는 실효성 있는 정책을 제안하겠다"고 말했다.
김충영 익산시의장은 "현장 점검 결과를 바탕으로 집행기관과 긴밀히 소통해 시티투어 운영체계를 보완하겠다"며 "익산 관광 활성화를 위한 다각적인 의정활동을 이어가겠다"고 밝혔다.
lbs0964@newspim.com