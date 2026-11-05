완주몰·전주윤슬마켓, 전주 덕진공원서 7일 야시장 개최

AI 핵심 요약beta
- 완주몰은 7일 전주 덕진공원에서 야시장을 개최한다
- 판매·체험 부스 28곳에서 완주 상품을 선보인다
- 특별 할인과 경품 행사로 판로 확대를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주몰은 오는 7일 전주 덕진공원 돌담길에서 전주윤슬마켓과 함께 '완주몰×전주윤슬마켓' 야시장을 개최한다고 5일 밝혔다.
현장에는 판매·체험 부스 등 모두 28개 부스가 운영된다. 완주 지역 기업과 소상공인들이 직접 참여해 각자의 특색과 이야기를 담은 상품을 합리적인 가격에 선보인다.
이번 행사는 완주 지역 상품의 우수성을 알리고 새로운 소비층을 확보해 소상공인과 지역 기업의 판로를 확대하기 위해 마련됐다.
행사장은 덕진공원의 야경과 돌담길의 감성적인 분위기를 활용한 야시장으로 꾸며지며 지역 주민과 외부 방문객들에게 완주의 다양한 상품을 소개할 예정이다.
특히 현장 특별 할인과 경품 이벤트도 진행해 방문객들에게 쇼핑과 체험의 즐거움을 제공할 계획이다.
완주몰 관계자는 "이번 야시장은 완주군의 우수한 제품을 새로운 소비자층에 소개하고 판매 기회를 확대하는 계기가 될 것"이라고 말했다.
lbs0964@newspim.com