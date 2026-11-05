전남광주시교육청, 운동부 차량 지원 사각지대…왕복 64km '진땀'

AI 핵심 요약beta
- 정기성 시의원은 4일 학교 운동부 차량 지원 부족을 지적했다
- 예산 부족으로 학생 선수들이 개인 차량과 택시에 의존했다
- 시교육청은 이동 실태를 조사하고 개선책을 마련하겠다고 답했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시교육청의 학교 운동부 차량 임차비 지원이 예산 부족으로 수요를 충족시키지 못하는 것으로 드러났다.
5일 시교육청에 따르면 정기성 시의원(장성2)은 전날 행정사무감사에서 학교 운동부 차량 임차비 지원 실태를 지적했다.
정 의원은 "현장에서는 임차비 예산이 부족해 학생 선수들이 지도자나 학부모의 개인 차량, 심지어 택시를 이용해 훈련장으로 이동하는 사례가 많다"고 전했다.
이어 "장성 사창초 수영부의 경우 인근 수영장까지 매일 13km를 이동하며 방학 중 (동·하계) 훈련에는 광주 체육고까지 왕복 64km를 오가고 있다"며 "지역에 훈련 시설이 부족하고 학교에 승합차가 없다 보니 부득이하게 택시를 이용하거나 학부모와 감독의 차량에 많이 의존한다"고 설명했다.
또한 "개인 차량으로 이동하다 예기치 못한 사고가 발생할 경우 보험 적용이나 배상 책임이 발생해 학생들의 안전이 위협받을 수 있다"며 "학교 운동부 훈련 이동 수단과 관련한 전수조사를 실시해 현장에서 겪고 있는 애로사항과 민원을 청취해 달라"고 당부했다.
이에 시교육청 관계자는 "지역 현장에 애로사항이 없는지 한 번 더 깊이 고려하여 개선책을 실천해 나가겠다"고 답했다.
bless4ya@newspim.com