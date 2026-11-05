김원기 의정부시장, 신한대 DMZ 연구원 개원 세미나서 기후위기 대응 협력 강조

AI 핵심 요약beta
- 김원기 의정부시장은 4일 신한대 DMZ연구원 개원을 축하했다
- 김 시장은 DMZ 생태 가치 보존과 기후위기 대응 협력을 당부했다
- 전문가와 기관 관계자 100여 명은 지속가능한 발전 방안을 논의했다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 김원기 의정부시장이 지난 4일 신한대학교 DMZ연구원 개원 세미나에 참석해 연구원 출범을 축하하고 DMZ의 생태적 가치 보존과 기후위기 대응을 위한 협력을 당부했다고 5일 밝혔다.
시에 따르면 신한대학교 DMZ연구원이 주최한 이번 세미나는 기후위기 대응과 한반도의 지속 가능한 에너지 시스템 구축 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
이번 세미나에는 평화·생태·에너지 융합연구를 중심으로 관련 분야 전문가와 국가기관, 지방자치단체, 지역 주민 등 100여 명이 참석했다.
세미나에서는 이우균 고려대학교 석좌교수가 'DMZ 생태계 가치와 지속가능한 활용'을, 황우현 서울과학기술대학교 교수가 'DMZ 평화에너지 벨트 구축 전략'을 주제로 발표했다. 엄문영 신한대학교 교수는 'DMZ 평화관광 발전 방안'을 제시했다.
이어진 토론에는 통일부, 경기도, 국립산림과학원, 경기연구원 등이 참여해 DMZ의 평화적 활용과 지속 가능한 발전을 위한 정책 협력 방안을 논의했다.
김원기 시장은 "DMZ의 평화·생태적 가치와 신재생에너지 잠재력을 융합한 연구는 미래 세대를 위한 필수 과제"라며 "의정부시도 이번 세미나에서 제시된 의견을 바탕으로 기후위기에 적극 대응하고 지속 가능한 상생 발전을 이룰 수 있도록 행정적 지원과 협력을 아끼지 않겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com