넷플릭스 '푸른길', 손석구·나가야마 에이타 공조 수사…국경 넘은 연쇄살인 추적

AI 핵심 요약beta
- 넷플릭스가 5일 ‘푸른길’ 메인 포스터와 예고편을 공개했다
- 두 형사가 국경 넘은 연쇄 살인사건 공조 수사에 나선다
- ‘푸른길’은 20일 넷플릭스에서 공개된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 시리즈 '푸른길'이 국경을 넘어 벌어지는 잔혹한 연쇄 살인사건과 두 형사의 팽팽한 공조를 예고하며 기대감을 높였다.
사지가 뒤틀린 체시체, 의문의 메시지, 국경을 넘어 반복되는 끔찍한 살인사건을 쫓는 두 형사의 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈 '푸른길'이 오는 20일 공개를 앞두고 메인 포스터와 메인 예고편을 공개해 이목을 집중시킨다.
공개된 메인 포스터는 '김석'(손석구)과 '이노세'(나가야마 에이타)의 강렬한 아우라를 담아 시선을 끈다. 포스터 속 서울 경찰청 형사 '김석'의 뒤로는 일본어 간판들이, 도쿄 경시청 형사 '이노세'의 뒤로는 한국어 간판들이 줄지어 있어, 서로 다른 국적의 두 형사가 국경을 넘어 벌어지는 끔찍한 연쇄 살인사건을 해결하기 위해 어떤 공조를 보여줄지 호기심을 더한다. 태극기를 두르고 붉은색 응원복을 입고 있는 한국 시민들의 모습은 한일 월드컵이 한창이던 때를 암시하며 2002년이라는 시대적 배경이 '푸른길' 속에서 어떻게 그려질지 궁금증을 자극한다. 여기에 "국경을 넘은 잔혹한 죽음 뒤틀린 진실"이라는 카피는 두 형사가 쫓는 연쇄 살인사건의 뒤에 과연 무엇이 숨겨진 것인지 궁금증을 자극한다.
함께 공개된 메인 예고편은 인적이 드문 건물, 한 소녀가 의문의 약 봉투를 집어들던 중 정체불명의 괴한에게 납치되는 장면으로 시작하며 심상치 않은 사건이 벌어지고 있음을 알린다. 사지가 꺾인 채 뒤틀린 시체가 발견되고, 함께 사건을 해결하기 위해 '김석'이 '이노세'에게 손을 내밀지만 이내 그의 악수를 거절하며 "난 뭐가 어찌 됐든 범인만 잡으면 돼"라고 단호하게 말하는 '이노세'의 모습은 두 사람의 공조가 순탄치 않을 것임을 예고한다.
이어 마치 음악을 듣는 듯 헤드셋으로 뼈가 꺾이는 기괴한 소리를 듣고 있는 의문의 남성의 모습은 그가 과연 그의 정체는 무엇인지, 이 사건의 범인이 맞는지 궁금하게 만든다. 설상가상 또 다른 살인사건이 발생하고, "수사에 목숨을 걸겠느냐고" 묻는 재일교포 출신 사업가 '리윤옥'(김신록)과 '김석'의 앞에 마침내 모습을 드러낸 일본 암흑가의 거물 '서현태'(정재영), 그리고 '이노세'와 대립하고 있는 국정원 요원 '윤수경'(최성은)의 모습은 이들의 존재로 인해 수사가 어떤 변환점을 맞이하게 될지 호기심을 자극한다. 진실을 쫓는 '김석'과 '이노세'의 육탄전과, 광활한 중앙아시아 설원, 건물이 빽빽하게 들어선 홍콩 구룡성채의 풍경은 <푸른길>의 강렬한 액션이 선사할 카타르시스뿐 아니라 국경을 넘나드는 글로벌 로케이션의 시각적 쾌감을 예고하며 기대감을 더욱 높인다.
한준희 감독 특유의 감각적이고 스타일리시한 미장센은 물론, 손석구와 나가야마 에이타가 선보일 뜨거운 연기 앙상블과 김신록, 최성은, 그리고 정재영까지 극을 더욱 풍성하게 만들어 줄 배우들이 더해지며 국경을 초월한 하드보일드 범죄 스릴러의 재미를 보여줄 '푸른길'은 20일 오직 넷플릭스에서 공개된다.
moonddo00@newspim.com