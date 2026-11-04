[KS2] '5번 타순 이동' 삼성 디아즈, 한국 무대 첫 3루타로 선취점

AI 핵심 요약beta
- 디아즈는 4일 KS 2차전에서 한국 무대 첫 3루타를 기록했다.
- 디아즈는 2회 적시 3루타로 삼성에 선취점을 안겼다.
- 삼성은 디아즈의 장타를 앞세워 2차전 기선을 제압했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 삼성의 외국인 거포 르윈 디아즈가 한국 무대 데뷔 3시즌 만에 첫 3루타를 터뜨렸다.
디아즈는 4일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈(KS·7전4승제) 2차전에 5번 타자 1루수로 선발 출전해 2회초 1타점 적시 3루타를 기록했다.
삼성은 전날(3일) KS 1차전에서 8점 차 열세를 극복하지 못하고 7-8로 패했다. 2차전에서는 디아즈의 장타를 앞세워 먼저 기선을 제압했다.
공격의 시작은 최형우였다. 2회초 선두 타자로 나선 최형우는 KT 선발 고영표를 상대로 볼카운트 1볼 2스트라이크에서 4구째를 밀어쳐 우익선상 2루타를 터뜨렸다.
무사 2루에서 타석에 들어선 디아즈는 초구 볼을 골라낸 뒤 2구째 공을 받아쳐 우익수 키를 넘기는 큼지막한 타구를 날렸다.
KT 우익수 최원준이 타구를 잡기 위해 빠르게 뛰어가며 포구했지만, 펜스와 부딪히면서 공을 놓치게 됐다. 그 사이 2루 주자 최형우가 홈을 밟으며 삼성이 1-0으로 앞서갔다.
1루와 2루를 차례로 통과한 디아즈는 거침없이 3루까지 내달렸고, 여유 있게 세이프 판정을 받았다. 디아즈가 KBO리그 정규시즌과 포스트시즌을 통틀어 3루타를 기록한 것은 이번이 처음이다. 한국 무대 3시즌 동안 한 번도 나오지 않았던 3루타가 KS라는 큰 무대에서 터졌다.
최근 포스트시즌에서 타격감이 좋지 않았다는 점에서도 의미 있는 한 방이었다. 디아즈는 KIA와의 플레이오프(PO·5전3선승제) 5경기에서 타율 0.167(18타수 3안타), 2홈런, 4타점에 그쳤다.
다만 디아즈의 추가 득점은 무산됐다. 후속 타자 류지혁의 유격수 땅볼 때 홈으로 쇄도했지만 KT 유격수 장준원의 송구에 걸려 태그 아웃됐다. 삼성 벤치는 비디오 판독을 요청했으나 원심은 유지됐다.
비록 홈까지 밟지는 못했지만 디아즈는 한국 무대 첫 3루타로 선취점을 만들어내며 KS 2차전 초반 삼성 공격의 해결사 역할을 해냈다.
wcn05002@newspim.com