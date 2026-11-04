중앙일보, 다우·CJ컨소시엄에 매각…5200억원 규모 신주인수

AI 핵심 요약beta
- 다우·CJ컨소시엄이 5일 중앙일보와 5200억원 신주인수계약을 체결한다.
- 다우기술·CJ·신세계·사람인이 참여해 중앙일보 새 최대주주가 된다.
- 중앙일보는 신규 자금으로 재무개선과 연내 워크아웃 졸업을 추진한다.
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제3자 배정 유상증자 방식…고용 보장·편집권 독립 유지 합의
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 중앙일보가 다우기술과 CJ 등이 참여한 컨소시엄에 매각된다. 총 5200억원 규모의 신규 자금을 확보해 재무구조를 개선하고 연내 기업구조개선작업(워크아웃) 졸업을 추진한다.
4일 업계에 따르면 인수합병(M&A) 우선협상대상자인 다우·CJ컨소시엄은 오는 5일 중앙일보와 총 5200억원 규모의 신주인수계약을 체결할 예정이다.
컨소시엄에 참여한 다우기술과 사람인, CJ, 신세계는 이날 각각 이사회를 열고 경영권 인수를 위한 조건부 신주인수계약 체결 안건을 승인했다. 중앙일보도 이사회를 통해 관련 안건을 의결했다.
인수는 제3자 배정 유상증자 방식으로 진행된다. 컨소시엄은 신주 인수를 통해 중앙일보의 새로운 최대주주가 된다.
투자금 5200억원 가운데 다우기술이 36.5%를 부담하며 CJ 35.7%, 신세계 14.1%, 사람인 13.7% 순으로 참여한다. 투자금 전액은 중앙일보에 유입돼 재무 건전성 개선과 채무 리스크 해소에 활용될 예정이다.
중앙일보는 중앙그룹 계열사의 유동성 위기 여파로 지난 6월 워크아웃을 신청한 이후 경영권 매각을 추진해 왔다.
이번 계약에는 직원 고용 보장과 기존 단체협약 승계, 인위적 구조조정 방지 등의 조건도 포함됐다. 컨소시엄은 언론의 자유와 편집권 독립을 보장하고 보도·논평·편집에 부당하게 간섭하지 않기로 합의했다.
chanw@newspim.com