권인호 대전시의원 "대전기록원 설립...시민 알 권리 보장해야"

AI 핵심 요약beta
- 대전시의회가 4일 대전기록원 설립 방안을 논의했다.
- 옛 대전부청사 활용과 공공·민간 기록 통합관리가 제시됐다.
- 참석자들은 기록관리 조례 제정과 민관 협력을 강조했다.
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옛 대전부청사 활용·기록문화공간 조성·TF 구성 제안
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시의회가 공공기록물의 체계적인 보존과 시민의 알 권리 보장을 위한 대전기록원 설립 방안을 모색했다.
4일 시의회에 따르면 이날 권인호 의원(더불어민주당·대덕구3) 주재로 열린 '대전기록원 설립을 위한 정책토론회'에서 옛 대전부청사 활용과 공공·민간 기록 통합관리 방안 등이 제시됐다.
발제를 맡은 김형국 충남대학교 기록학과 교수는 "성숙한 지방자치와 지역 정체성 확립을 위해 지역 스스로 기록을 관리하는 '기록자치'가 필요하다"고 강조했다.
특히 "공공기록물 관리에 관한 법률에 따른 시·도 기록물관리기관 설치 의무를 이행해야 한다"며 "대전은 20년째 법정 의무인 기록원을 설치하지 않아 지역 기록의 보존과 공개를 중앙에 의존하고 있다"고 밝혔다.
대안으로는 신축 대신 옛 대전부청사 등 유휴 자산을 리모델링해 시민 개방형 기록문화공간으로 활용하고 별도의 보존서고를 확보하는 2단계 분리 건립 방안을 제시했다. 지방자치단체의 기록관리 책무와 민관 협력체계 구축, 민간기록 관리 지원 등을 담은 '대전기록관리 조례' 제정도 제안했다.
이어진 토론에서는 학계와 언론계, 대전시 관계부서 공무원들이 참여해 기록원 설립 방식과 시설 운영, 기록물 관리체계 구축 방안을 논의했다.
양인호 한남대학교 사학과 교수는 지역 기록의 멸실 위험을 지적하며 옛 대전부청사를 시민 개방형 공간으로 우선 활용하는 방안을 제안했다. 재정 부담을 줄이는 동시에 전문인력과 체계적인 보존 시스템을 갖추기 위한 민관 합동 '설립준비 TF' 구성도 강조했다.
이희성 단국대학교 정책경영대학원 교수는 국가기록원 본원이 대전에 있는데도 정작 대전기록원이 없는 상황을 지적했다. 기록원이 행정문서 보관 기능을 넘어 시민의 삶과 기억을 담아내는 문화 플랫폼으로 자리 잡아야 하며 공공·민간 기록을 함께 관리하는 독립적인 체계를 갖춰야 한다고 제언했다.
송민섭 대전시 종합민원과장은 공공기록물의 체계적인 보존과 서고 관리의 중요성을 언급하며 현재 대전시의 기록물 관리 실태를 고려한 다각적인 행정적 검토 필요성을 제기했다.
안준호 대전시 문화유산과장은 옛 대전부청사의 상징성과 공공적 가치를 살리는 한편 원도심 역사·문화 자원과 연계한 활용 방안도 지속적으로 살펴보겠다고 밝혔다.
권 의원은 "기록이 뒷받침될 때 비로소 시민의 알 권리가 실현되고 도시의 기억도 온전히 이어질 수 있다"며 "오랜 숙원인 대전기록원의 설립 방향을 명확히 하고 공공과 민간의 소중한 기록유산이 체계적으로 보존·활용될 수 있도록 시의회 차원의 정책적 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com