[KS2] KT 초대감독 조범현·삼성 레전드 이만수, 경기 전 시구·시포 나서

AI 핵심 요약beta
- KBO는 4일 한국시리즈 2차전 시구·시포자를 확정했다
- 조범현 전 감독과 이만수가 수원 KT위즈파크에 나선다
- 애국가는 발라드 가수 거미가 부른다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=KT 조범현 초대 감독과 삼성 레전드이자 이만수 전 SK(현 SSG) 감독이 2차전 시구와 시포로 나선다.
KBO는 "4일 오후 6시 30분부터 수원 KT위즈파크에서 열리는 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 2차전의 시구·시포자로 조범현 전 감독과 이만수 전 감독으로 확정됐다"고 밝혔다.
조범현 전 감독은 KT의 초대 사령탑으로 팀의 기반을 다졌다. 야구 국가대표팀 감독 및 KBO 기술위원장을 역임하며 한국 야구 발전에 기여해왔다.
함께 시포에 나서는 이만수는 삼성 라이온즈의 대표 레전드로, KBO 리그 최초 트리플 크라운 달성과 포수 부문 5년 연속 골든글러브를 수상한 한국 야구의 거목이다. 그의 등번호 22번은 삼성 라이온즈 구단 역사상 최초의 영구결번으로 지정됐다.
한편 이날 애국가는 발라드 가수 거미가 부른다.
willowdy@newspim.com