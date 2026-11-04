李, 유튜브 소통 '대통령의 Y' 시작…내일 밤 9시 첫 방송

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 5일 밤 유튜브 소통 프로그램을 시작했다
- 대통령의 Y는 국민 질문에 답하고 국정 운영 이유를 설명한다
- 프로그램은 KTV 이매진과 이재명 TV에서 30분간 공개된다
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성기홍 "국민과 더 깊이 있게 소통"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 오는 5일 밤부터 국민과 직접 소통하는 유튜브 프로그램 '대통령의 와이(Y)'를 시작한다.
성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 오후 춘추관에서 브리핑을 통해 "Y는 유튜브(Youtube)의 영문 단어 첫머리 글자"라며 "트위터인 엑스(X)를 통한 소통에 더해 유튜브 Y를 매개로 국민과 더욱 다양하고 깊이 있게 소통하겠다는 의미"라고 말했다.
성 수석은 "또 Y는 '이유', '왜'를 뜻하는 영어 단어 와이(Why)를 의미하기도 한다"며 "이 대통령의 생각과 국정 운영에 대한 이유를 충분하게 설명하려는 취지도 반영하고 있다"고 강조했다.
성 수석은 "유튜브 플랫폼의 특징을 고려해 대통령은 연설이나 공식 회의, 석상의 발언과는 달리 편안한 분위기에서 국민의 언어로 최대한 진솔하게 의견을 피력하고 국민의 질문에 답변할 예정"이라고 덧붙였다.
이어 "오늘 오전 1회차 녹화를 마쳤고 편집 작업을 거쳐 내일 밤 9시 유튜브 채널 KTV 이매진과 이재명 TV를 통해 공개할 예정"이라며 "한 회 방송 분량은 대략 30분 정도로 예상하고 있다"고 설명했다.
성 수석은 "순방과 같은 부득이한 사정이 아니라면 당분간은 앞으로 2주에서 3주 간격으로 정기 소통을 유튜브를 통해 이어갈 예정"이라고 했다.
성 수석은 "이 대통령은 취임 후 그동안 여러 계기를 통해 청와대 출입기자단과의 기자회견 또는 기자간담회를 23회 가진 바 있고, 소셜미디어를 통해서 일상적으로 국민과 소통을 해 왔다"며 "이러한 방식의 소통에서 더 나아가 뉴미디어 플랫폼 중 하나인 유튜브를 통해서 국민의 궁금증에 답하고 정책을 설명하는 프로그램을 만들었다"고 소개했다.
그러면서 "첫 방송에는 대통령의 소통 철학에 대한 내용이 많이 담겨 있다"며 "앞으로 대통령의 Y에서는 현안에 대한 답변, 정책에 대한 설명을 담을 예정이며, 대통령의 소셜미디어에 올라온 국민 댓글에 직접 답변도 할 예정"이라고 알렸다.
이어 "대통령의 Y 프로그램 진행자는 MBC 아나운서를 지냈던 손정은 소울 브릿지 엔터테인먼트 대표"라며 "오랜 방송 경험을 바탕으로 국민이 궁금한 질문을 국민을 대신해서 대통령께 질문할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
pcjay@newspim.com