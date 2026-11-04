아이센스, 3분기 영업익 38억원...전년비 314%↑

AI 핵심 요약beta
- 아이센스는 4일 3분기 영업이익이 38억원으로 증가했다고 밝혔다.
- 3분기 매출은 865억원, CGM 매출은 104억원으로 분기 최대를 기록했다.
- 아이센스는 유럽과 중동 등으로 CGM 해외 판매를 확대하고 있다.
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누적 282억원으로 지난해 연간 실적 넘어
[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 글로벌 바이오센서 전문기업 아이센스가 올해 3분기 연결 기준 잠정 영업이익 38억원을 기록해 전년 대비 314.1% 증가했다고 4일 밝혔다.
같은 기간 매출액은 865억원으로 전년 대비 9.8% 늘었다. 연속혈당측정기(CGM) 매출은 약 104억원으로 전년 대비 82.4%, 직전 분기 대비 9.8% 증가하며 분기 최대치를 기록했다.
올해 3분기 CGM 매출 가운데 국내 매출은 약 55억원, 해외 매출은 약 49억원이었다. 지난 1~3분기 누적 CGM 매출은 282억원으로 지난해 연간 CGM 매출 179억원을 넘어섰다.
전체 사업에서는 CGM을 포함한 혈당 부문과 현장진단(POCT) 부문의 매출이 증가했다. POCT 부문에서는 전해질·가스 분석 카트리지 판매가 확대됐다. 매출총이익률은 39.9%로 전년 대비 3.1%포인트 상승했다.
올해 1~3분기 누적 매출액은 2503억원, 영업이익은 113억원으로 전년 대비 각각 8.0%, 94.4% 증가했다. 영업이익은 연구개발비를 포함한 판매관리비 증가에도 매출총이익이 늘면서 전년 대비 증가했다. 영업이익률은 4.4%로 전년 대비 3.2%포인트 상승했다. 반면 비현금성 외화환산손실과 외환차손 등 영업외비용이 늘면서 당기순손실 53억원을 기록했다.
아이센스는 CGM의 해외 판매 지역도 확대하고 있다. 지난 8월 보스니아에 '케어센스 에어(CareSens Air)'를 출시한 데 이어 지난달 사우디아라비아 시장에 진출했다. 상반기에는 독일과 영국, 벨기에 공보험 등재를 통해 유럽 내 공급 기반을 확보했다.
차세대 CGM 제품 '케어센스 에어 2(CareSens Air 2)'는 지난 7월 식품의약품안전처로부터 품목허가를 획득했으며 현재 변경허가 절차를 진행하고 있다. 유럽 통합규격(CE) 인증도 획득했다.
아이센스 관계자는 "3분기 CGM 매출이 분기 최대치를 경신하며 연간 목표 달성 가능성을 높였고, 매출과 영업이익도 전년 대비 함께 증가했다"며 "신규 국가 출시와 주요국 보험 등재, 차세대 제품 출시 준비를 통해 글로벌 CGM 사업 확장에 속도를 낼 계획"이라고 밝혔다.
winter1004@newspim.com