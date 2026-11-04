수원시, 지역 유망기업 성장 '3차 수원기업새빛펀드' 조성 추진

AI 핵심 요약beta
- 수원시는 4일 3차 수원기업새빛펀드 조성을 추진했다
- 간담회에서 1·2차 펀드 운용 현황과 투자 사례를 공유했다
- 1·2차 펀드는 총 8036억원 규모로 조성됐다
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시가 관내 유망 중소·벤처·창업 기업의 성장을 돕기 위한 '3차 수원기업새빛펀드' 조성을 추진한다.
수원시는 4일 시청 상황실에서 '수원기업새빛펀드 파트너스 간담회'를 열고 펀드 운용 현황과 투자 사례를 공유했다고 밝혔다.
이날 간담회에 참석한 이재준 수원특례시장은 "1·2차 운용사들의 적극적인 기업 발굴과 투자 덕분에 수원기업새빛펀드가 관내 기업들에게 큰 힘이 되고 있다"며 "운용사들의 현장 목소리를 귀담아듣고 3차 수원기업새빛펀드를 준비해 더 많은 기업을 지원하겠다"고 말했다.
수원기업새빛펀드는 기술력은 뛰어나지만 자금력이 부족한 청년·창업·벤처기업을 지원하기 위해 조성된 펀드로, 1·2차를 합쳐 총 8036억 원 규모로 조성됐다. 앞서 3149억 원 규모로 진행된 1차 펀드는 5개 운용사를 통해 수원시 기업에 의무 투자 약정액의 132%에 달하는 총 350억 4000만 원을 투자하는 성과를 냈다.
4887억 5000만 원 규모로 조성된 2차 펀드는 수원시가 100억 원을 출자했으며, 수원시 기업 의무투자 약정액은 265억 원이다. 지난 9월 30일 기준 수원시 기업에 총 119억 원의 투자가 완료됐다. 2차 펀드는 창업초기, 소재부품장비, 바이오, 초격차 등 다양한 분야의 전문 운용사들이 참여하고 있다.
이날 간담회에는 SJ투자파트너스, SV인베스트먼트, BNH인베스트먼트, SBI인베스트먼트, 탭엔젤파트너스, 경기창조경제혁신센터 등 주요 운용사 관계자들이 참석해 운용 성과와 향후 투자 계획을 논의했다.
ssamdory75@newspim.com