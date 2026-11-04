창원시, 청년 스포츠패스 지원 확대…10만 원 복지포인트 지급

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 4일 청년 스포츠패스 참여자를 추가 모집한다고 밝혔다
- 청년 스포츠패스 선정자에게 체육활동 복지포인트 10만원을 지급한다
- 창원 거주 중소기업 재직 청년은 5일부터 11일까지 신청할 수 있다
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중소기업 재직 청년 지원
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 청년들의 경제적 부담을 완화하고 스포츠 활동 참여 기회를 지원한다.
시는 5일부터 11일까지 7일간 청년 스포츠패스 참여자를 추가 모집한다고 4일 밝혔다.
청년 스포츠패스는 프로스포츠 경기 관람과 체육시설 이용 등에 사용할 수 있는 복지포인트를 지원하는 사업이다. 선정된 청년에게는 1인당 10만 원이 지급된다.
지원 대상은 창원시에 거주하면서 중소기업에 재직 중인 청년이다. 1인 보수월액이 기준 중위소득 150% 이하여야 한다. 의무복무를 마친 제대군인은 복무기간을 고려해 청년 연령 기준을 최대 3세까지 연장 적용받을 수 있다. 올해 상·하반기 스포츠패스 사업에 선정된 청년은 이번 추가 모집에서 제외된다.
지급된 포인트는 프로스포츠 경기 관람을 비롯해 헬스·필라테스 등 체육시설 이용료로 사용할 수 있다. 신청은 창원청년정보플랫폼으로 하면 된다.
news2349@newspim.com