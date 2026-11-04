동해해경청, 해양환경공단과 '해양오염방지 공동대응 워크숍' 개최

AI 핵심 요약beta
- 동해해경은 4일 해양환경공단과 긴급구난 공동대응팀 워크숍을 개최했다
- 양 기관은 해양오염 대응 사례를 공유하고 유출 방지 방안을 논의했다
- 공동대응팀은 최근 3년간 오염물질 43.9㎘를 수거 처리했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해지방해양경찰청은 4일 대회의실에서 해양환경공단과 해양오염방지 긴급구난 공동대응팀 워크숍을 개최했다고 밝혔다.
이번 워크숍에서는 최근 해양오염방지 긴급구난 대응 사례와 훈련 결과를 공유하고 향후 해양사고 발생 시 오염물질 유출 방지를 위한 효과적인 대응방안에 대해 논의했다. 전문가의 강의를 통해 긴급구난 기술에 관한 이해도 향상시켰다.
동해지방해양경찰청은 유류 이적 및 비상 예인 등의 방법으로 오염물질의 해양 유출을 사전에 예방하고 있으며 해양오염사고 발생 시 피해를 줄이기 위해 2019년부터 소속 해양경찰서와 해양환경공단 동해 및 포항지사와 함께 공동대응팀을 운영하고 있다.
지난 8월 포항 동빈항에서 장기계류 중인 7톤급 어선의 기관실 선저 폐수를 약 5㎘ 이적 처리하는 등의 성과를 거두었으며 최근 3년간 10차례에 걸쳐 총 43.9㎘의 오염물질을 수거 처리해 해양오염 예방에 기여했다.
박재민 해양오염방제과장은 "해양환경공단과의 긴밀한 협력을 통해 오염물질이 해양에 유출되기 전에 신속하게 제거할 수 있도록 공동대응팀의 역량을 강화하고 해양환경 보전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com