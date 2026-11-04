엔씨, '길드워' 신규 DLC '애프터라이프' 내년 1월 출시

AI 핵심 요약beta
- 엔씨가 4일 길드워 신규 DLC를 내년 1월 13일 출시했다
- 길드워 애프터라이프는 PC·스팀·모바일 동시 출시된다
- 신규 던전과 직업 제한 없는 스킬 드래프트를 도입했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 엔씨가 다중접속역할수행게임(MMORPG) '길드워'의 신규 DLC '길드워 애프터라이프'를 내년 1월 13일 PC, 스팀, 모바일에 동시 출시한다고 4일 밝혔다. 2007년 확장팩 이후 약 20년 만의 유료 콘텐츠다.
길드워 애프터라이프는 북미 개발 스튜디오 아레나넷과 투윅스가 공동개발했다. 플레이어는 새로운 지역 '조테차'에서 '무월야 기사단'과 함께 '나이트메어'와 '오드란 교단'에 맞선다.
핵심 콘텐츠는 신규 던전 '언폼드'다. 입장할 때마다 맵, 몬스터, 보스가 무작위로 변경된다. 플레이어는 시작 장비를 선택한 뒤 정글, 세노테, 공중 유적 등 다양한 지형을 탐험한다.
새로운 전투 시스템 '스킬 드래프트'도 도입된다. 던전 내 전투에서 승리할 때마다 새로운 스킬을 선택해 획득하는 방식이다. 캐릭터의 본래 직업에 국한되지 않고 모든 직업의 스킬을 선택할 수 있어 다양한 빌드 구성이 가능하다.
길드워는 2005년 출시 이후 누적 이용자 900만 명, 플레이 10억 시간 이상을 기록했다. 지난해 12월 리마스터 버전 '길드워 리포지드'를 PC와 스팀에 출시했고, 올해 6월 모바일 버전을 선보였다.
애프터라이프는 현재 사전 구매 중이며 사전 구매자는 특별 의상을 받을 수 있다.
origin@newspim.com