항만보안시설공단노조, 자회사 통합 논의 배제 반발…"형평성 어긋났다"

AI 핵심 요약beta
- 한국항만보안시설공단노조는 4일 자회사 통합 논의 배제를 비판했다
- 해수부는 4대 항만공사와 5개 자회사 통합 방안을 검토했다
- 노조는 노동자 참여와 항만보안 독립기관 설립을 요구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
자회사 직원 배제된 TF 구성 논란
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 한국항만보안시설공단노동조합이 정부가 추진하고 있는 4대 항만공사와 5개 항만보안시설 자회사 통합 과정에서 자회사 직원들은 통합 논의에 빠졌다며 크게 반발하고 있다.
노조는 4일 보도자료를 통해 "4대 항만공사 통합에는 직원 참여하고 자회사 통합에는 직원들이 배제되는 등 엇갈린 통합 절차를 밣고 있다"고 정부를 겨냥했다.
해수부는 4대 항만공사를 가칭 한국항만공사로 통합하고, 부산항보안공사·인천항보안공사·울산항만관리·여수광양항만관리·여수엑스포관리 등 5개 기관을 가칭 한국항만보안시설공단으로 묶는 방안을 검토하고 있다.
이를 위해 해수부는 4대 항만공사 통합 연구용역과 자회사 통합 연구용역을 별도로 추진하고 있다. 4대 항만공사 통합 용역의 사업금액은 4억 원, 자회사 통합 용역은 1억6500만 원으로 알려졌다.
하지만 현재 통합 TF에는 4대 항만공사에서 파견된 직원들만 참여하고 5개 자회사 직원들은 포함되지 않은 것으로 알려졌다. 해수부는 항만공사별로 3명씩 직원을 파견받아 TF를 구성한 상태다.
항만공사 직원에게는 통합 논의 참여 기회를 부여하면서 자회사 직원에게는 실질적인 협의 구조를 마련하지 않은 것은 절차상 형평성에 어긋난다는 것이 노조의 주장이다.
해수부는 현재 지분 구조와 건물 임대 등 통합에 필요한 기초사항을 검토하는 단계라는 입장이다. 인력 운영과 근로조건 등 구체적인 사안은 향후 노사정협의체 등을 통해 의견을 수렴하겠다고 밝혔다.
하지만 자회사 노동자들은 인력과 고용 문제를 나중에 논의할 사안으로 미룰 경우 통합의 기본 방향이 사실상 정해진 뒤 형식적인 의견수렴에 그칠 수 있다고 반발하고 있다.
한국항만보안시설공단노동조합은 지난 9월 항만공사 5개 자회사를 포괄하는 초기업 단위 노조로 출범했다. 노조는 통합 과정에 자회사 직원들이 참여해야 하며 항만보안 업무의 독립성을 보장하는 기관 설계가 필요하다고 주장하고 있다.
심준오 한국항만보안시설공단노조 위원장은 "항만공사 통합에는 각 기관 직원들이 참여하면서 자회사 통합에는 정작 당사자인 직원들이 배제됐다"며 "통합의 영향을 직접 받는 노동자에게 실질적인 협의 기회를 보장해야 한다"고 말했다.
또 "기존처럼 항만공사에 종속된 자회사 형태로 통합하면 청원경찰 관리, 보안훈련, 인력 부족 등 구조적 문제가 반복될 수 있다"며 "국가중요시설을 담당하는 항만보안 업무의 특성을 고려해 독립기관 설립을 검토해야 한다"고 주장했다.
항만공사 통합안은 정부의 공공기관 기능개혁 방안에 포함돼 추진되고 있다. 정부는 4개 항만공사를 하나로 통합하는 동시에 항만공사별로 운영해 온 항만보안·관리 관련 기관도 단일 기관으로 통합하는 방안을 검토하고 있다.
해수부는 항만 경쟁력과 지역별 특성을 고려해 통합 방안을 마련한다는 계획이다. 통합 로드맵은 2027년 1분기까지 마련할 예정으로 알려졌다.
news2349@newspim.com