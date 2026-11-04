LX인터내셔널, 3분기 영업익 1431억원…전년比 120% 증가

AI 핵심 요약beta
- LX인터내셔널이 4일 3분기 영업이익 1431억원을 기록했다
- 석탄 가격과 해상운임 상승으로 영업이익이 전년 대비 120.8% 증가했다
- LX인터내셔널은 구리·보크사이트 등 광물사업 확대에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
3분기 누적 영업익 3698억원…지난해 연간 실적 상회
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LX인터내셔널이 올해 3분기 자원과 물류 사업의 실적 개선에 힘입어 전년 동기 대비 두 배 이상의 영업이익을 거뒀다. 인도네시아 석탄 가격과 해상운임 상승에 따른 수익성 개선이 실적 증가를 이끌었다.
LX인터내셔널은 올해 3분기 연결기준 매출액 5조1872억원, 영업이익 1431억원을 기록했다고 4일 공시했다. 매출은 전년 동기 대비 15.1%, 영업이익은 120.8% 증가했다.
자원과 물류 부문의 거래 물량 확대에 더해 석탄 가격과 해상운임 상승 효과가 반영된 결과다.
자원 부문에서는 인도네시아 석탄 가격 상승이 수익성 개선에 기여했다. 인도네시아탄 가격지수인 ICI4는 전년 동기 대비 61.9% 상승했다. 이에 따라 인도네시아 GAM 광산의 석탄 판매가격이 높아졌고 자원 트레이딩 수익도 확대됐다.
물류 부문 역시 해상운임 상승과 물동량 증가에 힘입어 실적이 개선됐다. 상하이컨테이너운임지수(SCFI)가 전년 동기 대비 두 배 이상 상승하면서 운임 상승 효과가 반영됐다. 여기에 물류 운영 효율화도 수익성 개선에 기여했다.
LX인터내셔널은 기존 자원 사업의 수익성을 높이는 동시에 광물 포트폴리오 다변화에 나설 계획이다. 유연탄과 니켈 자산의 수익성을 지속적으로 개선하고 보크사이트와 구리 등으로 사업 영역을 확대한다는 방침이다.
팜(Palm) 사업은 안정적인 수익 창출을 기반으로 규모를 점진적으로 확대할 예정이다. 이와 함께 바이오매스와 철강, 신재생에너지, 식량 등 신규 사업 분야에서도 성장 기회를 발굴할 계획이다.
LX인터내셔널 관계자는 "급변하는 시장 환경에 유연하게 대응하며 안정적인 수익 기반과 중장기 성장동력을 동시에 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com