화성시, AI와 반도체·드론·AAM 결합 미래 우주항공 산업 청사진 공개

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시는 4일 우주항공산업 추진단을 출범했다
- 추진단은 산·학·연·관 전문가 60명으로 구성했다
- 화성시는 우주·AI·반도체 연계 산업전략을 추진한다
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시가 우주 AI와 반도체, 드론, AAM(첨단항공모빌리티)을 결합한 미래 우주항공 산업 청사진을 공개하며 산업 생태계 조성에 본격 나섰다.
화성특례시는 지난 3일 서울 코엑스 오디토리움에서 글로벌 AI 엑스포 'MARS 2026'의 대표 프로그램으로 '화성특례시 우주항공산업 추진단 출범식'과 'SPACE AI 포럼'을 개최했다고 4일 밝혔다.
이날 출범한 '우주항공산업 추진단'은 향후 2년간 화성시 우주항공 정책과 산업역량을 연결할 핵심 기구다. 산·학·연·관 전문가 60명으로 구성됐다. 추진단은 고문단 7명을 비롯해 정책·기획, 우주, 항공, AI 등 4개 전문분과 및 시 지원단으로 편성돼 국가 우주항공 정책과의 연계 및 관내 산업과의 시너지 창출을 도모한다.
2부 'SPACE AI 포럼'에서는 화성시의 4대 핵심 전략이 발표됐다. 주요 내용은 ▲저궤도 위성통신 지상관문(Space Gateway) 구축▲반도체 인프라 연계 특수 반도체 시제품 검증 인프라 조성▲AI 드론 캠퍼스 및 복합 모니터링 시스템 구축▲완성차·배터리 인프라 활용 AAM 핵심 부품 공급망 확장 등이다.
정명근 화성특례시장은 "우주와 AI, 반도체를 하나의 생태계로 연결하는 도전처럼 반도체와 미래차 등 대한민국 최고 수준의 산업 기반을 갖춘 화성시에 새로운 기회가 있다"며 "내년 우주항공산업 육성 종합계획을 수립해 화성을 대한민국 우주항공산업의 새로운 성장축으로 키워나가겠다"고 말했다.
구남서 한국항공우주학회장 역시 "반도체, 미래차, AI 인프라를 완벽히 갖춘 화성시의 우주항공 산업 진출은 대한민국 미래 산업 지형을 바꿀 전환점"이라며 적극적인 지원을 약속했다.
화성시는 이날 제시된 제안을 바탕으로 우주항공산업 클러스터 조성과 기업 유치, 전문인력 양성을골자로 하는 자립형 생태계 구축 실행 로드맵을 확정하고 정책을 추진할 계획이다.
ssamdory75@newspim.com