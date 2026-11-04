평택도시공사, 수능일 교통약자 수험생 우선배차…사전예약 접수

AI 핵심 요약beta
- 평택도시공사가 4일 수능 교통약자 수험생 우선배차를 밝혔다
- 교통약자 수험생의 시험장 이동 지원을 위해 특별교통수단을 운영한다
- 예약은 16일부터 18일까지 진행하며 응시표 소지자가 이용할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택도시공사 교통약자지원처가 오는 19일 실시되는 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 교통약자 수험생을 위한 특별교통수단 우선배차 서비스를 운영한다고 4일 밝혔다.
이번 서비스는 수능 당일 대중교통 이용이 어려운 교통약자 수험생들의 원활한 시험장 이동을 지원하고 안정적인 응시 환경을 조성하기 위해 마련됐다.
이용 대상은 평택시 교통약자지원처 등록 이용대상자 가운데 2008년생으로 당해연도 수능 응시표를 소지한 수험생이다.
또한 다른 연령대의 등록 이용자 중에서도 수능 응시표를 소지한 수험생은 추가 예약을 통해 서비스를 이용할 수 있다.
사전 예약은 11월 16일부터 18일까지 3일간이다.
공사 관계자는 "이번 우선배차 서비스를 통해 교통약자 수험생들이 이동 걱정 없이 그동안 준비한 실력을 충분히 발휘할 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 교통약자의 이동 편의 증진과 안전한 이동 환경 조성에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.
krg0404@newspim.com