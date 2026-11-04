신한은행, '외국기업의 날' 외국인투자유치 산업부 장관 표창 수상

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 3일 외국인투자유치 유공 장관 표창을 수상했다
- 신한은행은 외국인직접투자 1500건과 41억5000만달러를 유치했다
- 전담 조직과 에스크로 서비스로 외국기업 금융 지원을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 지난 3일 서울 파르나스 호텔에서 열린 산업통상자원부 주관 '2026 외국기업의 날' 행사에서 외국인투자유치 유공 장관 표창을 수상했다고 4일 밝혔다.
'외국기업의 날'은 외국인직접투자(FDI) 유치 및 유턴기업의 국내 복귀로 국가 경제에 기여한 기업과 기관을 격려하는 자리다. 행사에서는 외국인투자기업과 지원기관, 유공자를 대상으로 포상이 수여됐다.
신한은행은 2025년 한 해 동안 외국인직접투자 신고 약 1500건을 처리하며 41억5000만달러 규모의 외화 자금을 유치했다. 금융권 최초로 투자유치 마케팅·컨설팅 전담 조직인 '신한 FDI Partners'를 출범하고, 주요 거점에 'FDI Desk'를 신설해 밀착형 금융 서비스를 제공한 점이 높은 평가를 받았다.
거래 편의성과 안전성을 높이는 시스템 구축에도 집중했다. SWIFT 기반 MT101 비대면 서비스를 도입해 해외 본사의 국내 계좌 자금 이체 절차를 개편했으며, 지난 6월에는 '외국인직접투자 전용 에스크로 서비스'를 선보였다.
신한은행 관계자는 "외국인투자기업에 맞춤형 금융 솔루션과 전담 지원 체계를 구축해 온 결과"라며 "FDI 서비스와 디지털 금융을 기반으로 외국인투자유치를 지속 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com