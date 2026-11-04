전주시의회, '버추얼스튜디오' 통합 운영·활성화 방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 전주시의회가 4일 전주 버추얼프로덕션 활성화에 나섰다
- 연구회는 통합 운영과 전문인력 확보 방안을 논의했다
- 제작 수요 확대와 대학 연계 인력양성도 과제로 제시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전문인력 확보·제작 수요 다변화·지역 대학 연계 인력양성 논의
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시의회가 전주 버추얼프로덕션 스튜디오의 운영 효율성을 높이고 지역 영화영상산업과 연계하기 위한 구체적인 활성화 방안 마련에 나섰다고 4일 밝혔다.
전주시의회 연구단체인 AI·영화영상산업연구회는 이날 연구용역 중간보고회를 열고 전주 버추얼프로덕션 스튜디오의 운영 방향과 활성화 과제를 논의했다.
이날 보고회에는 이성국 회장을 비롯한 연구회 소속 의원들과 쿠뮤필름스튜디오 관계자, 전주시 관계 공무원, 연구용역을 수행하는 전주대학교 한동욱·권형준 교수 등이 참석했다.
참석자들은 국내외 버추얼프로덕션 스튜디오 운영 사례를 분석해 전주형 운영모델의 방향을 제시하고 전문인력 확보와 제작 수요 확대, 지역 영화영상산업 연계 등을 주요 과제로 다뤘다.
특히 버추얼스튜디오를 별도 시설로 운영하기보다 기존 전주영화종합촬영소와 통합 운영하는 방안이 논의됐다. 전문 기술인력을 안정적으로 확보하고 영화 중심의 제작 수요를 광고와 뉴미디어, 교육 분야로 확대해 시설 가동률을 높이는 방안도 제시됐다.
지역 대학과 연계한 전문인력 양성과 디지털 에셋 구축을 통해 지역 기업과 창작자의 스튜디오 활용 기반을 넓히는 방안도 주요 과제로 다뤄졌다.
연구회는 이날 수렴한 의견을 바탕으로 전주형 운영모델과 활성화 방안을 보완해 최종 연구 결과에 반영할 계획이다.
전주시의회 AI·영화영상산업연구회에는 이성국 회장과 신유정 감사, 진예찬 사무국장을 비롯해 김윤철·김정명·신동이·온혜정·장병익·최주만 의원 등 총 9명이 참여하고 있다.
lbs0964@newspim.com