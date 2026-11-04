고흥군, 교육혁신 선도지역 선정…연 최대 20억 지원

AI 핵심 요약beta
- 고흥군은 4일 교육혁신 선도지역에 최종 선정됐다고 밝혔다.
- 고흥군은 2027년부터 최대 5년간 연 20억원을 지원받는다.
- 고흥군과 교육지원청은 지역 맞춤형 공동교육과정을 확대한다.
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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군은 교육부 '교육혁신 선도지역' 공모에 최종 선정돼 2027년부터 최대 5년간 연간 최대 20억 원의 국비를 지원받는다고 4일 밝혔다.
교육부는 공모에 신청한 전국 130개 지역을 대상으로 서면·대면 평가를 거쳐 43개 지역을 선정했으며 고흥군은 인구감소 지역을 대상으로 하는 1유형에 포함됐다.
사업은 기본 3년간 지원하며 단계평가를 거쳐 2년을 추가하는 방식으로 추진된다.
고흥군과 고흥교육지원청은 소규모학교의 교육 경쟁력 강화와 지역 맞춤형 교육혁신 과제를 공동으로 마련했으며 '정규교과 중심 공동 교육과정 운영 및 교원 성장 지원' 사례는 전국 우수사례로 선정됐다.
양 기관은 3개 교육 권역별 공동 교육과정을 내실화하고 지역 산업·문화·자연환경을 활용한 교육과정을 확대할 계획이다. 우주항공 등 지역 특화산업과 연계한 미래 교육프로그램도 강화하고 학교·교육지원청·지자체·지역사회 간 협력체계를 구축할 방침이다.
고흥군과 고흥교육지원청은 교육부 전문가 자문과 컨설팅을 거쳐 세부 운영계획을 확정한 뒤 내년부터 사업을 본격 시행할 예정이다.
공영민 고흥군수는 "학교 간 경계를 넘어 교육자원을 공유하고 교사와 학교가 함께 성장하는 교육환경을 조성하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com