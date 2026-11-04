보성 벌교꼬막축제 20일 개막…미식·문학 한자리에

AI 핵심 요약beta
- 보성군이 20일부터 22일까지 벌교천변에서 꼬막축제를 개최했다
- 축제에서 꼬막비빔밥과 문학기행 등 먹거리·문학행사를 진행했다
- 황금꼬막 찾기와 야시장 등 가족 체험 프로그램을 운영했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 보성군은 오는 20일부터 22일까지 벌교천변 일원에서 제22회 벌교꼬막축제를 열고 제철 먹거리와 문학·체험 프로그램을 선보인다.
벌교읍민회가 주최하고 벌교꼬막축제추진위원회가 주관하는 올해 축제는 '벌교의 맛 꼬막으로 하나되는 즐거운 축제'를 주제로 진행된다.
첫날에는 농악 길놀이와 벌교읍민의 날 기념식 및 축제 개막식이 열리며 정오에는 꼬막비빔밥 1000인분 만들기가 마련되고 오후 6시부터 박서진·양지은·최유나 등의 축하공연이 펼쳐진다.
둘째 날에는 꼬막노래자랑과 조정래 작가가 함께하는 태백산맥 문학기행이 진행되며 저녁에는 김용빈·박주희·문초희 등의 공연과 불꽃쇼가 이어진다.
마지막 날 오후 2시에는 태백산맥문학관에서 조정래 작가의 북콘서트와 사인회가 열리며 같은 시각 주무대에서는 보성소리 공연과 창극 '이순신과 열선루'를 선보인다.
올해 새로 마련한 '황금꼬막 대소동'에서는 축제장에 숨겨진 황금꼬막을 찾아 경품을 받을 수 있으며 '벌교꼬막 미식존'에서는 꼬막전과 꼬막꼬치 등 다양한 요리를 맛볼 수 있다.
밤에는 꼬막 야시장과 야간 사진 촬영 공간을 운영하며 상설 체험장에서는 사흘간 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 꼬막 모양 쿠키와 바다유리 조개 팔찌 만들기 등 가족 참여 프로그램을 진행한다.
chadol999@newspim.com