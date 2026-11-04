현대차증권, UNGC LEAD 기업 2년 연속 선정

AI 핵심 요약beta
- 현대차증권이 4일 2027년 UNGC LEAD 기업에 선정됐다
- 현대차증권은 10대 원칙과 지속가능발전목표를 이행했다
- 현대차증권은 2년 연속 선정돼 ESG 경영을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 현대차증권이 유엔글로벌콤팩트(UNGC) 한국협회가 주관하는 2026 Korea Leaders Summit에서 '2027년 LEAD 기업'으로 선정됐다.
4일 현대차증권에 따르면 UNGC는 인권·노동·환경·반부패 4대 분야 10대 원칙을 기업 경영 전략과 운영에 내재화해 기업의 지속가능성과 기업 시민 의식 향상을 장려하는 세계 최대의 기업 지속가능성 이니셔티브다. UNGC 한국협회는 10대 원칙과 지속가능발전목표(SDGs)를 적극 이행하는 기업들을 대상으로 LEAD 기업을 선정한다.
현대차증권은 지난 2024년 UNGC 참여를 본격화하고 ESG, 지속가능금융, 환경 등 UNGC 한국협회가 추진하는 활동에 동참해 지난해 LEAD 기업으로 선정됐다. 또한 회사는 올해 10대 원칙과 지속가능발전목표(SDGs)에 대한 관심과 참여를 이어오며 LEAD 기업으로 2년 연속 선정됐다.
배형근 현대차증권 사장은 "2년 연속 LEAD 기업 선정은 지속가능경영 원칙을 경영 전반에 꾸준히 반영해 온 성과라는 점에서 뜻깊다"며 "앞으로도 책임 있는 기업 시민으로서 ESG 경영 체계를 고도화하고 지속가능한 금융을 실천하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com