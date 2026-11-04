넷마블, '나혼렙: 어라이즈 오버드라이드' 콘솔 정식 출시

AI 핵심 요약beta
- 넷마블이 4일 나혼렙: 어라이즈 오버드라이브를 정식 출시했다
- PS5·엑스박스 버전은 스탠다드·디럭스 에디션으로 판매했다
- 최대 4인 협력전투와 가드·패링 등 콘솔 조작을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블이 '나 혼자만 레벨업(나혼렙):어라이즈 오버드라이브'의 플레이스테이션5(PS5)와 엑스박스 시리즈 X|S 버전을 4일 정식출시했다.
이용자들은 각 플랫폼별 스토어에서 스탠다드 에디션과 디럭스 에디션을 구매할 수 있다. 디럭스 에디션 구매자에게는 전용 스킨 '성진우: 오버드라이브'와 차해인 이모지 세트가 제공된다.
게임은 PC·콘솔 플랫폼용 액션 장르로 최대 4인이 함께 플레이하는 협력 전투와 주인공 성진우의 군주화된 모습으로 전투를 펼치는 '군주화 전투' 등을 담았다.
이번 출시와 함께 콘솔게임의 조작감을 강화했다. 적의 공격을 막거나 튕겨내는 '가드'와 '패링', 패링 후 적을 일시 정지시키는 'QTE', 헌터별 특징을 살린 '오버드라이브' 시스템, 스킬 연계를 극대화하는 '체인 스매시' 시스템 등이 적용됐다.
지난해 11월 25일 엑스박스 PC와 스팀을 통해 글로벌 출시된 '나혼렙: 어라이즈 오버드라이브'는 출시 직후 스팀 차트 글로벌 8위에 올랐으며 미국 7위, 독일·프랑스 5위 등 웨스턴 주요 국가에서 상위 10위권을 기록했다.
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