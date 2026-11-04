아일릿 '체포하겠어', 스포티파이 '톱 송 데뷔' 글로벌 1위

AI 핵심 요약beta
- 아일릿은 3일 신곡으로 스포티파이 글로벌 1위를 차지했다
- 타이틀곡은 미국 3위, 수록곡은 글로벌 4위에 올랐다
- 4일 틱톡에서 타이틀곡 활용 영상 34만 개를 넘겼다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아일릿이 신곡 '체포하겠어'로 로벌 차트에서 거침없는 돌풍을 일으키고 있다.
3일 스포티파이 공식 사회관계망서비스(SNS)에 따르면 아일릿 미니 5집 '브레이크 이븐(BREAK EVEN)'의 타이틀곡 '체포하겠어'가 최신 '톱 송 데뷔' 차트(집계 기간 10월 30일~11월 1일)에서 글로벌 1위, 미국 3위를 차지했다.
수록곡 '팝(Pop)' 또한 같은 차트의 글로벌 4위, 미국 7위에 올랐다. 별도의 퍼포먼스나 뮤직비디오 등 프로모션 없이 오직 음원 자체의 힘만으로 얻은 성과다.
숏폼 플랫폼 내 열기도 뜨겁다. 4일 오전 9시 기준 틱톡에서 '체포하겠어'가 삽입곡으로 사용된 영상만 34만 개가 넘는다.
신선한 참여형 콘텐츠도 눈길을 끈다. 아일릿은 최근 틱톡에서 착각을 부르는 습관성 친절 유형을 분석해 체포 순위를 매기는 영상 필터를 선보이며, 전 세계 이용자들이 색다른 방식으로 음악을 즐길 수 있도록 했다.
아일릿의 '체포하겠어'는 독창적인 아이디어로 중독성을 유발하는 '아일릿 코어'를 집약한 곡이다. 곡 전반에 울려 퍼지는 호루라기 사운드와 강렬한 비트가 단숨에 귓가를 사로잡는다. 전작의 에피소드들을 유죄 판결의 사유로 하나씩 나열하는 가사도 듣는 재미를 더한다.
alice09@newspim.com