가수 신용재, 11월 24일 컴백…새 앨범 '그래비티' 커밍순 포토 공개

AI 핵심 요약beta
- 신용재가 3일 새 미니앨범 ‘그래비티’ 컴백을 예고했다
- 신용재는 24일 겨울 감성을 담은 신보를 발매한다
- 신용재는 12월 24·25일 서울서 단독 콘서트를 개최한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 신용재가 오는 24일 새 미니앨범으로 컴백한다.
신용재는 지난 3일 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 새 미니앨범 '그래비티(GRAVITY)'의 커밍순 이미지를 기습 공개하며 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다.
공개된 커밍순 이미지에는 아련하게 눈발이 날리는 포근하면서도 서정적인 겨울 풍경을 배경에 컴백 날짜가 새겨져 있어 시선을 사로잡는다. 차분하고 깊은 겨울의 계절감을 담아낸 비주얼은 신용재 특유의 따뜻하고 호소력 짙은 감성 발라드를 기다려온 음악 팬들의 기대감을 한층 높였다.
이번 미니앨범 '그래비티'는 겨울의 분위기와 감성을 온전히 담아낸 신보로, 신용재만의 깊이 있는 음색과 서정적인 음악적 결을 느끼게 한다. 추운 계절 속 따뜻한 위로와 함께 리스너들의 감성을 두드릴 신곡들에 관심이 모아진다.
또한 신용재는 신보 발매에 이어 오는 12월 24일과 25일 양일간 서울 코엑스 오디토리움에서 '그래비티'를 개최한다.
크리스마스 시즌을 맞아 개최되는 이번 단독 콘서트에서 신용재는 신곡 무대를 비롯해 깊은 울림을 전하는 명품 라이브로 관객들에게 잊지 못할 겨울밤을 선사할 예정이다.
alice09@newspim.com