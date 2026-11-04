BC카드, 전 직원에 AI 에이전트 제공…연간 10만2000시간 업무 절감

AI 핵심 요약beta
- BC카드는 4일 자체 개발한 AI 에이전트를 전 직원에게 제공했다
- 약 50개 AI 에이전트로 연간 10만2000시간 업무를 절감했다
- 카드 검수 시간을 4시간에서 5분으로 줄이며 활용을 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = BC카드가 자체 개발한 인공지능(AI) 에이전트를 전 직원에게 제공하며 업무 자동화를 확대하고 있다. 약 50개의 업무용 AI 에이전트를 운영하며 연간 약 10만2000시간의 업무 절감 효과를 거두고 있다는 설명이다.
BC카드는 금융권의 엄격한 보안 환경에서도 직원들이 AI를 활용할 수 있도록 자체 AI 서비스 'MoAI MATE(모아이 메이트)'를 구축해 운영하고 있다고 4일 밝혔다.
모아이 메이트는 질문에 답하거나 문서를 작성하는 기능을 넘어 프로그램 개발, 데이터 분석, 반복 업무 자동화 등 다양한 업무 수행을 지원한다.
전문 개발자가 아닌 일반 직원도 AI를 활용해 필요한 업무 프로그램을 직접 개발할 수 있다. 실제 하루 평균 4시간이 걸리던 카드 검수 업무를 5분으로 단축하는 등의 성과를 거뒀다.
BC카드는 AI 에이전트를 활용해 내부 시스템의 보안 취약점을 점검하고 노후 소프트웨어를 개선하는 등 활용 범위를 전사적으로 확대하고 있다.
AI 운영에 필요한 기술도 자체 확보했다. 외부 상용 AI 서비스에 의존하는 대신 공개된 AI 모델을 금융 업무에 맞게 최적화하고 내부 시스템에서 직접 운영하는 방식이다. 이를 통해 AI 처리 속도를 최대 3배 높이고 관련 운영 비용을 최대 70% 절감했다.
오성수 BC카드 AI데이터본부장(상무)은 "AI가 단순한 업무 지원 도구를 넘어 직원 누구나 활용할 수 있는 핵심 업무 수단으로 자리 잡고 있다"며 "앞으로도 자체 AI 기술력을 바탕으로 업무 효율성을 높이고 금융 서비스 전반에서 디지털 혁신을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com