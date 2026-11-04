에이피알 '메디큐브', 캐나다 최대 드럭스토어 샤퍼스 입점

AI 핵심 요약beta
- 에이피알은 4일 메디큐브를 캐나다 샤퍼스 전 매장에 입점시켰다
- 메디큐브는 캐나다 샤퍼스에서 인기 제품 13종을 판매한다
- 에이피알은 아마존과 코스트코로 캐나다 유통망을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 에이피알이 뷰티 브랜드 '메디큐브'를 캐나다 최대 드럭스토어 체인 '샤퍼스 드럭 마트'에 입점시켰다고 4일 밝혔다.
샤퍼스는 캐나다 전역에서 약 1300개 매장을 운영하며 캐나다 최대 유통 기업 중 하나인 로블로 그룹 산하 핵심 자회사다. 메디큐브는 토론토와 밴쿠버 등 주요 도시를 포함한 전 매장에서 '제로모공패드', 'PDRN 핑크 펩타이드 앰플', 'PDRN 핑크 콜라겐 겔 마스크', '딥 비타C 캡슐 크림' 등 13개 제품을 판매한다. 에이피알은 현지 판매 추이를 보며 제품군을 넓힌다는 계획이다.
온라인에서는 11월 첫째 주 기준 캐나다 아마존 스킨케어 페이스 카테고리 베스트셀러 100위권에 '제로모공패드' 등 6개 제품이 올랐다. 메디큐브는 이달 캐나다 코스트코 입점도 앞두고 있다. 닐슨IQ에 따르면 지난해 캐나다 K뷰티 매출은 전년보다 57% 늘어난 1억6400만달러였다.
에이피알 관계자는 "연말 쇼핑 시즌을 포함한 주요 소비 시기에 맞춰 현지 수요에 대응하는 한편, 온-오프라인 유통망을 지속적으로 확대해 북미 시장 내 사업 기반을 강화해 나갈 예정"이라고 말했다.
fineview@newspim.com