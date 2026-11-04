셀트리온, 세계 첫 4중 작용 비만약 비임상 공개…내년 임상 진입

AI 핵심 요약beta
- 셀트리온은 4일 세계 최초 4중 작용 비만치료제 연구 결과를 공개했다
- 후보물질은 3중 작용제보다 체중 감량과 체성분 개선 가능성을 보였다
- 셀트리온은 2027년 임상시험계획 제출 후 첫 환자 투약을 추진한다
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내년 2월 美 FDA 임상계획 제출
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온이 세계 최초로 4가지 호르몬 경로를 동시에 표적하는 비만치료제 신약 후보물질의 비임상 연구 결과를 공개했다. 기존 3중 작용제보다 높은 체중 감량 효과와 제지방 감소 비중을 낮출 가능성을 확인하면서 차세대 비만치료제 개발에 속도를 낸다.
셀트리온은 지난 3일부터 5일까지(현지시간) 네덜란드 암스테르담에서 열리는 글로벌 전문 학회 'TIDES Europe'에서 4중 작용 비만치료제 신약 후보물질 'CT-G32/SCO-940'의 비임상 연구 결과를 처음 발표했다고 4일 밝혔다.
이번 연구는 셀트리온과 일본 스코히아 파마(SCOHIA PHARMA)가 공동 발표했다. 후보물질의 수용체별 세포활성 평가와 식이 유도 비만 랫드 모델에서 확인한 체중·체성분·인슐린 수치 관련 약리 결과 등이 포함됐다.
CT-G32/SCO-940은 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1), 글루코스 의존성 인슐린 분비 촉진 폴리펩타이드(GIP), 글루카곤, 아밀린 등 4가지 호르몬 경로를 하나의 후보물질로 동시에 표적하도록 설계한 차세대 비만치료제다. 셀트리온에 따르면 공개된 개발 현황을 기준으로 이들 4가지 경로를 하나의 후보물질에 결합한 비만치료제는 세계 최초다.
비만 동물모델 평가에서는 대표적인 3중 작용제인 레타트루타이드와 동일한 투여용량으로 비교했을 때 CT-G32/SCO-940이 더 큰 체중 감량 효과를 나타냈다.
체중 감량 과정에서 근육과 골격 등을 포함한 제지방 감소 비중도 비교 약물보다 상대적으로 작게 나타났다. 셀트리온은 이를 통해 체중 감량 효과와 체성분 관리의 균형을 개선할 가능성을 확인했다고 설명했다.
비만에 동반되는 과도한 혈중 인슐린 수치를 낮추는 효과도 관찰됐다. 회사는 이번 결과가 CT-G32/SCO-940의 개발 범위를 비만치료제뿐 아니라 대사질환 치료제 영역으로 확대할 수 있는 비임상 근거가 될 것으로 보고 있다.
투약 편의성을 높일 가능성도 확인했다. 영장류를 대상으로 진행한 약동학 평가에서는 약물의 체내 노출이 장기간 유지되는 것으로 나타났다. 셀트리온은 이를 토대로 주 1회 투여 제형의 개발 가능성을 확인했다.
셀트리온은 2027년 2월까지 미국 식품의약국(FDA)에 CT-G32/SCO-940의 임상시험계획(IND)을 제출할 예정이다. 이후 규제기관의 검토가 순조롭게 진행되면 같은 해 2분기 첫 환자 투약을 목표로 글로벌 임상 개발에 착수할 계획이다.
회사는 CT-G32/SCO-940을 기존 GLP-1 기반 비만치료제의 개인별 효능 차이와 체중 감량 과정에서 발생할 수 있는 근손실 등 미충족 수요를 보완하는 계열 내 최초(First-in-Class) 신약으로 개발한다는 방침이다.
4가지 상호 보완적 기전을 활용해 체중 감량뿐 아니라 체성분 개선과 에너지 대사 조절까지 겨냥한다. 이를 통해 CT-G32/SCO-940을 비만·대사질환 분야의 차세대 핵심 파이프라인으로 육성할 계획이다.
셀트리온은 비만치료제 외에도 임상 1상을 진행 중인 항체약물접합체(ADC), 다중항체 항암제, 자가면역질환 치료제 등으로 신약 포트폴리오를 확대하고 있다. 바이오시밀러 사업을 통해 축적한 글로벌 임상·생산·허가·상업화 역량을 신약 개발에 접목해 중장기 성장동력을 다변화한다는 전략이다.
셀트리온 관계자는 "CT-G32/SCO-940은 GLP-1, GIP, 글루카곤, 아밀린을 동시에 표적하는 세계 최초 4중 작용 조합으로, 기존 2중·3중 작용제를 넘어서는 차별화 가능성을 비임상에서 확인한 핵심 파이프라인"이라며 "임상 진입을 차질 없이 추진해 체중 감량뿐 아니라 체성분과 대사 개선까지 아우르는 차세대 치료제로 개발하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com