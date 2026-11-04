로이터 "SK하이닉스 450억 달러 뉴욕 투자, 美 대중규제 복병"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = SK하이닉스의 미국 뉴욕주 반도체 공장 투자 계획이 미국의 대중국 수출 규제 난관에 봉착했다고 로이터통신이 3일(현지시간) 사안에 정통한 인사들을 인용해 보도했다.

보도에 따르면 미국 당국은 SK하이닉스가 중국 생산을 확대하는 데 필요한 미국산 반도체 장비 승인을 보류하고 있다. SK하이닉스는 중국 다롄 공장에 장비를 들이기 위해 미국 수출 허가를 신청하면서, 다롄 생산을 늘려야 미국 투자 재원을 마련할 수 있다고 주장해왔다. 그러나 미 상무부는 아직 새 허가를 승인하지 않았다.

소식통은 SK하이닉스의 미국 자회사 솔리다임이 뉴욕주 마시(Marcy)에 약 450억 달러를 들여 낸드 공장 두 곳을 지을 계획이며 투자 규모가 장기적으로 약 1000억 달러에 이를 수 있다고 설명했다. 낸드는 전원이 꺼져도 데이터가 유지되는 메모리로, 데이터센터 저장장치에 쓰인다.

한 소식통은 솔리다임 경영진이 지난 8월 말 이후 미 상무부 당국자들과 10차례 가까이 만났다고 전했다. 소식통들은 미국 공장을 지을 재원을 마련하고 경쟁력을 유지하려면 중국에서 생산을 늘리고 더 정교한 낸드를 개발해야 한다는 게 회사 측 주장이라고 설명했다.

소식통에 따르면 제프리 케슬러 상무부 차관은 지난주 회의에서 미국이 다롄 공장의 생산능력을 늘리거나 개선하는 데 미국산 장비를 더 허용하지 않겠다는 입장을 고수했다. 다만 상무부가 다롄의 빈 공간을 채우기 위한 장비 수출 허가를 공식 거부한 것은 아니다.

SK하이닉스는 2020년 인텔의 다롄 낸드 공장을 90억 달러에 인수하기로 하고, 미국이 중국 첨단 반도체 공장에 대한 장비 수출을 전면 통제하기 직전 공장을 넘겨받았다. 미국은 처음엔 중국 내 외국계 공장에 규제를 유예했으나, 지난해 상무부가 이를 '바이든 시절의 허점'이라며 인가를 취소하고, 수량 제한이 있는 연간 허가로 대체했다. SK하이닉스는 2023년 클린룸을 지어뒀기 때문에 다롄의 빈 공간을 채우는 건 생산능력 확대가 아니라고 주장해왔다.

경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

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