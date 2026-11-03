박필순 시의원 "광주 첨단 영산강변자전거마을, 선도 모델로 키워야"

AI 핵심 요약beta
- 박필순 의원이 2일 영산강변자전거마을 확산을 제안했다
- 주민 주도 보행·자전거 생활권 모델로 발전시켜야 한다고 강조했다
- 공공자전거와 대중교통 환승체계 등 정책 지원 강화를 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 박필순 전남광주통합특별시의원(광산구3)이 광산구 첨단지구의 '영산강변자전거마을'을 전역으로 확산해 생활교통 모델로 발전시켜야 한다고 제안했다.
3일 시의회에 따르면 박 의원은 전날 제5회 제2차 정례회 제1차 본회의 5분자유발언에서 "교통정책의 중심을 자동차의 속도에서 시민의 생활로 옮겨야 한다"며 "보행자전거과 신설을 계기로 자전거도로 확충을 넘어 걷고 자전거 타기 좋은 생활권을 만들어야 한다"고 강조했다.
이어 "영산강변자전거마을은 주민 스스로 마을의 이동환경을 바꾸어가는 생활권 중심 사업"이라며 "2024년 주민 55명이 직접 동네를 살피고 개선방안을 고민했으며 최근에는 자전거도로가 정비됐다"고 설명했다.
박 의원은 "길만 깔아서는 자전거마을이 되지 않는다"며 "안전한 보행환경과 자전거길, 수리·보관·교육시설, 대중교통 연계는 물론 주민들이 지속적으로 참여하는 운영체계까지 갖춰야 한다"고 말했다.
이를 위해 영산강변자전거마을을 주민 주도 생활권 시범모델로 완성하고 도시와 농어촌의 특성을 반영한 보행·자전거 마을모델을 마련해 전남광주 전역으로 단계적으로 확산할 것을 제안했다.
아울러 공공자전거 '타랑께' 활성화, 대중교통과 자전거 환승체계 구축, 영산강·섬진강 광역 자전거망 구축 등 자전거정책의 우선순위를 높이고 구체적인 일정과 예산으로 실행을 뒷받침할 것을 촉구했다.
끝으로 "전남광주의 통합은 지역과 지역을 잇는 큰 길에서만 이뤄지는 것이 아니다"며 "집 앞의 길이 안전해지고 이웃의 일상이 가까워지는 변화를 전남광주 곳곳으로 이어가야 한다"고 밝혔다.
bless4ya@newspim.com